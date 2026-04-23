$!Bloquean avenida vecinos del Infonavit Alarcón en Mazatlán por obra que señalan les perjudicará

MAZATLÁN._ Vecinos del Infonavit Alarcón realizaron una protesta contra el desagüe que construyen para la Plaza Acaya. Exigieron obras constructivas, no destructivas que les inundarán más, según señalaron entre sus pancartas usadas para bloquear la Avenida Óscar Pérez Escobosa.







Claudia Elizabeth Gutiérrez, una de las vecinas, explicó que se decidieron a bloquear el paso vehicular porque están viendo que la obra de construcción del desagüe solo va a beneficiar a la plaza comercial y a los vecinos les va a llegar más descargas, que de por sí cada temporada de lluvias les inundan y las autoridades no hacen nada por remediarlo, solo parchan. “Solución a la Acaya nos perjudican al Alarcon”, así reclamaron insistentemente mientras se hacían grandes filas por debajo del nuevo paso a desnivel, que aún se construye.







Los automovilistas desesperados porque no podían avanzar exigieron, también, que alguna autoridad se presentara para que liberaran la vialidad y continuar sus caminos, sobre todo porque no había otra ruta alterna para evadir el bloqueo. Después de 40 minutos, llegó el director de Obras Públicas Martín Gallardo, quien dialogó con ellos e hizo el compromiso de revisar la obra en conjunto con Obras Públicas del Gobierno del Estado y la Federación y dar una posible solución a los reclamos de que ya no quieren inundarse de nuevo en la temporada de lluvias.