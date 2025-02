$!Bloquean Carretera Internacional, en Urías, para exigir el regreso de Yoshimi y su esposo

”Ya pusimos denuncia, ya pasan de seis días y nada, no hay solución, llegó gente armada y los privó de su libertad, pusimos la denuncia en la Fiscalía, pero nada más es puro vuelta y vuelta y vuelta, ya son seis días, dijera uno es un día, dos, no , ya son seis días y no se ha visto nada, ni solución ni nada”.

Los manifestantes, familiares y vecinos de la joven vinieron de la misma Colonia Urías, donde vivía la joven antes de casarse e irse a vivir a El Castillo, esperaban que al lugar del bloqueo acudiera la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, de quien se dijo andaba en reuniones de trabajo en Culiacán, o el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Orhoniel Barrón Valdez, pero ninguno de los dos llegó a ese sitio.

”¿Qué vamos a exigir?, pues que aparezcan las personas con bien, porque se las llevan vivas, ¿Cómo tienen que regresar?, vivas”, expresó Luis Gerardo Hernández Hernández, padre de la joven.

”Que hagan su trabajo, que hagan el trabajo que tengan que hacer para que aparezca la gente”.

La señora Rocío Osuna, mamá de Yoshimi Dalaif, recalcó que necesitan del apoyo para que les regresen con vida a su hija y al esposo de la joven.

”Necesitamos que nos apoyen para que nos la regresen de vuelta, ella es una niña buena, inocente, noble, es una niña de casa, con valores, necesitamos por favor que nos ayuden, que nos la regresen de nuevo, Yoshimi te necesitamos mi amor, tu familia, todos, todos con los brazos abiertos, regresa mi vida”, expresó entre llanto al no saber el paradero de su hija.

”Aún no sabemos nada, (le pido a las autoridades) que me apoyen, que me devuelvan a mi hija, que me ayuden en este caso por favor, es una niña noble, indefensa, buena, una niña que no le hace daño a nadie, es una niña inocente”.

Fue poco después de las 11:00 horas cuando las personas manifestantes retiraron el bloqueo y manifestaron que contemplan acudir este jueves a manifestarse en el Palacio Municipal para exigir el regreso con vida de Toshimi Dalaif y Jesús Ricardo, privados de su libertad por hombres armados que viajaban en dos carros la madrugada del pasado viernes.