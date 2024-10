”¿Por qué razón no se las han entregado?, no sabemos si son para manipularlos o no manipularlos, si no es el caso por qué no se las entregan si la misma Rosario Torres (titular del Registro Público de la Propiedad en Mazatlán) nos comentó que ya estaban listas, que estaban en poder del CVive. Incluso la misma María Teresa Hernández nos confirmó que ya las tenía en su poder, no entendemos cuál es el motivo del cuál no las entreguen. Ellos quieren tener servicio de luz, ellos si no tienen esas escrituras no puedes hacer contratos de la luz, no tenemos contrato de nada para ellos y lo que buscamos es atención del Gobierno y escriturar y reserva territorial para los nuevos desplazados”, reiteró en entrevista en el lugar del bloqueo.

Bruno Torres, una de las personas que encabeza a los manifestantes provenientes de poblados como La Petaca, El Coco, entre otros poblados de Concordia, advirtió que si nadie los atiende aquí podrían acampar la noche de este martes.

“Seguimos sin atención, estamos hablando que hay niños, adultos mayores solicitando atención y el Gobierno no se digna siquiera venir a darles agua, no se digna a hacer nada, el Gobierno está muy cómodo en el aire acondicionado, está muy cómodo sin hacer nada, es más, hasta es un hecho que vea la situación que vivimos ahorita en Sinaloa”, reiteró el dirigente de las personas desplazadas tras reiterar que estarán en los bloqueos hasta que les entreguen las escrituras.

“Si sucede algo a los que vamos a hacer responsable al Gobernador, a María Inés y a cualquier gente del Gobierno si les sucede algo, no les estamos pidiendo nada que no sea él ya ofreció y los que les toca por ley”.