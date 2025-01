$!Bloquean familiares de personas desaparecidas la avenida frente a muelle de cruceros para exigir ayuda para buscarlos

Familiares de personas desaparecidas bloquearon la mañana de este martes por cerca de dos horas la Avenida Emilio Barragán, en ambos sentidos, frente a los muelles de arribo de cruceros turísticos para exigir a las autoridades que les ayuden a buscar a sus seres queridos. Tras una reunión con personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa en la Presidencia Municipal, acordaron que sostendrán un encuentro con el Vicefiscal en la zona sur de Sinaloa en una fecha que argumentando razones de seguridad no dieron a conocer públicamente, pues este día dicho funcionario público no se encuentra en el puerto, ya que salió a una reunión de trabajo a Culiacán. Fue cerca de las 8:30 horas cuando las personas manifestantes llegaron frente a la entrada a muelles turísticos de la Administración Portuaria Nacional de Mazatlán para exigir apoyo de las autoridades, porque dijeron que no les hacen caso. “Nos nos han prestado atención, es lo que queremos nada más, que Estrella (la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez) nos escuche, que no nos mande a otras personas sino que ella nos solucione, ella es madre, decidimos (manifestarnos frente a,los muelles de cruceros turísticos) haber si nos prestaban la atención, porque no nos han prestado la atención, nos traen en puras promesas y promesas, que nos digan una solución cuál va ser, pero que no nos jueguen el dedo en la boca”, expresó la mamá de Jhon Cesar Hacman Hernández,desaparecido el pasado 9 de diciembre. Portando mantas con las fotografías y fichas de sus seres queridos desaparecidos bloquearon el sentido de norte a sur de la avenida y sobre el asfalto del sentido de sur a norte colocaron otras lonas, interrumpiendo totalmente la circulación hasta cerca de las 10:20 horas cuando aceptaron la propuesta del Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, para trasladarse al Palacio Municipal y ser atendidos por un mando de la Policía de Investigación del Estado. Durante el bloqueo conductores de vehículos particulares y de transporte urbano tomaron como ruta alterna la Avenida Prolongación Carnaval, en el Fraccionamiento Playa Sur, mientras que operadores de tráileres y otras unidades esperaron sobre la Avenida Emilio Barragán, generando fuerte congestionamiento vial.







Atiende Secretario del Ayuntamiento “Nos vamos al Ayuntamiento y les presto una sala y ahí el comandante que las atienda a todos ustedes, a puerta cerrada porque son temas de la familia”, les dijo Ríos Pérez quien acudió al lugar del bloqueo y manifestación representando a la Alcaldesa que se encuentra en evento de trabajo en Culiacán y para apoyar en las gestiones ante la vicefiscalía. Caminando por calles del Fraccionamiento Playa Sur y del Centro de la Ciudad se trasladaron en manifestación al Palacio Municipal en exigencia de ayuda. Tras la reunión en la Presidencia Municipal, que concluyó cerca de las 12:00 horas, una de las integrantes del Colectivo Perlas del Pacífico y a nombre de las manifestantes informó que se acordó un encuentro con el vicefiscal en la zona sur del estado. ”Se acordó una reunión con el vicefiscal para recibir a las familias, vamos a ver, no sabemos el vicefiscal qué solución nos vaya a dar, qué nos vaya a proponer, qué acciones vaya a implementar, no lo sabemos, tenemos reunión con él y vamos a ver qué nos dice, logramos una reunión con el vicefiscal, ya tenemos la fecha, me gustaría no decirla más que nada por protección de las familias, pero sí está muy próxima”, añadió tras el encuentro con personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. “Enviaron elementos de Fiscalía y ellos fueron los que nos estuvieron atendiendo junto con alguien que viene de Gobernación, en realidad lo que nosotros seguimos pidiendo es que se cumpla, el 22 de diciembre que hablamos con la Presidenta (de la República) Claudia Sheinbaum, ella se comprometió hacer como una brigada, un equipo especial y es lo que seguimos pidiendo o en todo caso, esto es una emergencia, esto es algo que ya se les salió de control, si las unidades que se tienen que encargar de ésto no están listas, no tienen personal suficiente, les comentábamos por ejemplo que en Semefo (Servicio Médico Forense) no está funcionando como se debe, entonces qué se necesita, pues más personal o no sé, que actúen en conjunto”, añadió la persona entrevistada. “Porque cómo van a saber si está detenido el muchacho que todavía lo siguen buscando como desaparecido, que se actúe en conjunto, es lo que pedimos, en vida o en todo caso localización de los restos”.







Reiteró que siempre van a seguir exigiendo que se haga mejor el trabajo, afortunadamente sí ha habido trabajo, sí ha habido personas localizadas con vida, que más que nada es lo que queremos que regresen, pero con vida, ...localización de restos igual, pero se quiere que regresen con vida. “Y afortunadamente sí ha habido avances, no los que quisiéramos, porque si no no estuvieran todas estas familias y todas las que faltan que no viene por miedo, que no vienen porque trabajan, pues de alguna manera tienen que seguir saliendo adelante, entendemos que no todas pueden venir, pero son demasiadas familias con desaparecidos, (los resultados que se han presentado) no son los que esperábamos, quisiéramos que todos regresaran a casa, no es así, pero sí hay avance””, reiteró la integrante del Colectivo Perlas del Pacífico. “Somos como casi 50 padres de familia los que nos organizamos para hacer este tipo de cosas, sin contar colectivos de búsqueda, sin contar a lo mejor familias que están igual buscando por su cuenta, que no son parte (de alguna agrupación, pero que ellos mismos se organizan con amigos, con familiares y demás, entonces sí son demasiados desaparecidos, algunos cuantos estamos organizados, todos no, pero sí son muchos”.