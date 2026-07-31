$!Bloquean la calle Aquiles Serdán en el Centro de Mazatlán por problemas con la energía eléctrica

MAZATLÁN._ Con cajas, sillas, botes y una escalera, trabajadores de los negocios de la calle Aquiles Serdán, a media cuadra del mercado Pino Suárez, en el Centro de Mazatlán, bloquearon la vialidad por problemas de energía eléctrica.







Las trabajadoras salieron de sus negocios ante las altas temperaturas.

Señalan trabajadoras que desde las 10:00 horas de hoy viernes 31 de julio cerraron la calle, una de las principales del Centro.





