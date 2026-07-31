Mazatlán
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Protesta

Bloquean la calle Aquiles Serdán en el Centro de Mazatlán por problemas con la energía eléctrica

Trabajadores del Centro de la ciudad se quejan de la suspensión del servicio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/07/2026 12:07
31/07/2026 12:07

MAZATLÁN._ Con cajas, sillas, botes y una escalera, trabajadores de los negocios de la calle Aquiles Serdán, a media cuadra del mercado Pino Suárez, en el Centro de Mazatlán, bloquearon la vialidad por problemas de energía eléctrica.

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Las trabajadoras salieron de sus negocios ante las altas temperaturas.

Señalan trabajadoras que desde las 10:00 horas de hoy viernes 31 de julio cerraron la calle, una de las principales del Centro.

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Al lugar arribó personal de la CFE, pero el bloqueo sigue.

El Centro es de las zonas que han tenido fallas en la energía eléctrica cada vez que llueve.

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