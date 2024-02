Afirman que quieren que los atiendan personal del Gobierno del Estado, ya que del Municipio no les hacen caso.

Elva Cristina Carrillo, representante del Comité de Padres de Familia del plantel, dijo que la inconformidad se debía principalmente a problemas con las instalaciones eléctricas, deficiencias que representan un peligro para el alumnado.

La manifestación se debe a una de las muchas necesidades que tenemos en la escuela, lo principal es que tenemos los cables de la luz pelones, prácticamente el electricista tuvo que conectar a como pudo porque nos quedamos sin luz porque la subestación no abastece. Tenemos miedo de que suceda una tragedia”, expresó Elva Carrillo.

“Están los cables pelones, tenemos miedo de que algún niño entre, toque y se quede pegado, ya vinieron, nos hicieron un dictamen y dijeron que ocupamos un millón y medio de pesos, gue todo lo que dijeron, seguimos en la misma, si prendes un foco, no puedes prender un abanico, entonces lo que tenemos es que llegue el tiempo de calor y los niños se van a morir de calor, porque son 40 niños en un aula”, afirmó.

”Tenemos un dictamen de Protección Civil también que va a cumplir un año, son muchas las necesidades, tiene que ser rehabilitada la escuela, estamos conscientes que no va a hacer todo de golpe, pero poco a poco, el Municipio quedó de venir a arreglar una pared que se está cayendo en la cocina y tampoco ha venido”.

Indicó que ya han acudido al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), el Ayuntamiento de Mazatlán había prometido rehabilitar el comedor y una barda que está por colapsar, aunque expuso no se ha hecho nada.

Son muchas las promesa que han venido a hacer, recalcó Carrillo.

”Son muchas las promesas, pero nadie viene y nos da una respuesta, de tal día inicio y ahorita sí tenemos mucho miedo eso de los cables que están expuestos y que un niño entre y toque, que nos den solución a lo de la luz primero que nada, porque es un millón y medio lo que se ocupa”, señaló.

”Ahorita la escuela no se va a abrir, si nadie viene y nos da solución no se va a abrir, ni ahora ni mañana ni pasado, ahorita vamos a ir a bloquear la carretera, y sí, las terceras personas no tienen la culpa, pero como estamos desesperados, necesitamos que alguien venga y nos de solución”.

Carrillo advirtió que si hoy no se resuelve, mañana mismo lo van a hacer de nuevo y todos los días que sean necesarios.

”Pedimos que venga alguien del Gobierno del Estado, porque ya el Alcalde (Édgar González Zataráin) prometió mucho y nada de ha hecho, la verdad”, afirmó.

Pocos minutos de protesta después fue que apareció la secretaria particular de Tonatiuh Guerra Martínez, director de Bienestar Social de Mazatlán, quien dijo a los padres de familia que ya estaba en gestión su situación, aunque los tutores poco creyeron.

El tiempo pasaba y cientos de autos sonaban su claxon y otros más apoyaban la causa de los habitantes de la colonia al sur de Mazatlán.

Momentos después se hizo presente Tonatiuh Guerra Martínez, quien aseguró a los padres que cerca de las 10:00 horas las autoridades harían presencia para realizar el protocolo correspondiente y empezar con las gestiones de las obras requeridas.

El bloqueo fue levantado y se permitió la libre circulación.

En tiempo menor al estimado hizo su aparición Carlos Alberto López Paniagua, Coordinador de Proyectos ISIFE Zona Sur, quien charló con los padres de familia y posteriormente entró junto a Guerra Martínez y a Mireya Olivares Zataráin, directora de la escuela.

Se trabajará sobre los problemas

Tras la supervisión de las instalaciones, el funcionario estatal expuso que tras la supervisión encontraron lo que se debe hacer, el balance general mostró deficiencias en las pastillas de los transformadores.

López Paniagua dijo además que el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa se hará cargo de todo lo que tenga que ver con las falencias eléctricas de la escuela, aunque se deslindan de la promesa de la rehabilitación de una barda, a la cual se habría comprometido el Ayuntamiento a subsanar.

“Ya fuimos a ver el detalle ahorita, la pastilla del transformador principal tiene la pastilla de muy poca capacidad y el transformador general tiene la misma capacidad y por eso es que se quemó”, dijo Carlos López Paniagua.

“Nosotros tenemos ya la orden de mi jefe inmediato de empezar con esto, ISIFE se hace responsable de la energía eléctrica, nos deslindamos de la barda”, aseveró.

Por su parte, Tonatiuh Guerra Martínez, dijo que no tenía presentes los apoyos en cuanto a la rehabilitación de diferentes partes de la estructura de la escuela, principalmente el comedor y una barda, a lo que expuso que verá a la brevedad el tema con Édgar González Zataráin, Alcalde de Mazatlán.

“No lo traigo presente la verdad, voy a buscar dentro de las peticiones y con gusto. Ahorita me voy a comunicar con el presidente de esos dos temas que les comentaron”, finalizó Tonatiuh Guerra.

Finalmente, trabajadores del ISIFE se quedaron en el plantel para hacer un levantamiento general sobre el proyecto, los padres de familia advirtieron que si no veían cumplimiento de la autoridades volverían a protestar, luego tomaron camino a su domicilio y los profesores acudieron a sus actividades.