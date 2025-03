$!Bloquean paseo Claussen y exigen que torre entregue departamentos liquidados, en Mazatlán

“Nosotros invertimos en un departamento en Mazatlán y confiamos y ahora estamos solos y no nos apoyan”.

Nadia y Mónica Montero, compradoras de dos departanentos, originarias de Torreón, criticaron que así como el Gobernador dice que no pasa nada en Sinaloa, incluyendo a Mazatlán, “debe obligar a que nos cumpla el Grupo porque ya le pagamos y confiamos en invertir”.

“Esto es un gran problema en Mazatlán y todo el estado de Sinaloa porque hemos buscado a las autoridades municipales y estatales sin encontrar algún grado de sensibilidad o empatía como inversionistas que confiamos en un proyecto inmobiliario, a quienes les otorgaron apoyos y estímulos fiscales, permisos de construcción, etc. Y actualmente deben de tener pleno conocimiento del estatus de que la empresa no ha cumplido y no pasa nada”, cuestionó.

“Somos compradores de varios estados de México, Estados Unidos y Canadá, que desde el 2017, pagamos de contado en pre venta o apartamos una o más unidades de departamento en la Torre Triana en Mazatlán, Sinaloa a la desarrolladora y vendedora, Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias SA. de CV”.