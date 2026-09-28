Bloquean trabajadores del Stasam Ejército Mexicano e Insurgentes por falta de respuestas a sus exigencias en el ‘Hospitalito’

La manifestación decenas de trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento dé Mazatlán se extendió al cruce de las avenidas Ejército Mexicano e Insurgentes, donde cerraron la circulación para exigir atención a entrega de medicamentos, la realización de cirugías retrasadas y atención de especialistas en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez.

Lo que comenzó por la mañana como una protesta por las deficiencias en el servicio del ‘Hospitalito’, pasó al cierre de este cruce ante lo que los trabajadores señalaron como una falta de respuestas por parte del director de la institución, Carlos Mestyanek Muñiz.

Entre las principales exigencias se encuentra la entrega de medicamentos, pues los manifestantes denunciaron que persisten dificultades para surtir sus recetas y dar continuidad a los tratamientos que requieren.

El bloqueo en ambas vialidades provocó congestionamiento y complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona, mientras los inconformes reclamaban una respuesta a las necesidades de atención médica de los empleados municipales y sus beneficiarios.

Los trabajadores señalaron que sus demandas también incluyen la atención de cirugías que han sido retrasadas, por lo que pidieron soluciones para quienes permanecen a la espera de estos procedimientos.

A estos reclamos se sumó la necesidad de contar con médicos especialistas para atender a los derechohabientes, una de las peticiones que llevaron a los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán a ampliar su movilización.

Con el cierre de la circulación, los inconformes incrementaron la presión sobre las autoridades municipales para que sus exigencias fueran atendidas, al considerar insuficientes las respuestas que habían recibido del Ayuntamiento de Mazatlán horas previas.

La protesta mantuvo afectado el tránsito en el cruce de Ejército Mexicano e Insurgentes, donde el reclamo por los servicios médicos se trasladó a la vía pública y repercutió en la movilidad de quienes buscaban circular por ambas avenidas.

Los manifestantes insistieron en que la solución debe abarcar tanto el abasto de medicamentos como los procedimientos quirúrgicos pendientes y las consultas especializadas, debido a que sus inconformidades involucran distintos servicios que requieren los trabajadores y sus familias.

De esta forma, advirtieron que, si no se resuelve la situación, la movilización continuará este martes en el Ayuntamiento de Mazatlán, donde buscarán que las autoridades municipales respondan a las demandas que motivaron el bloqueo.