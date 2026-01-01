$!Bomberos de Mazatlán atendieron múltiples incendios durante la velada de Año Nuevo

MAZATLÁN._ El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán vivió una intensa jornada de trabajo durante la velada de Año Nuevo, al atender diversas atenciones de incendios en diversos puntos de la ciudad. Las principales emergencias se dieron en viviendas, las cuales pusieron a prueba la capacidad de respuesta y coordinación del personal operativo. Durante la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero, representaron una jornada de alta exigencia para los elementos de esta institución, quienes permanecieron en constante alerta para atender los reportes de emergencia redoblando esfuerzos para salvaguardar la integridad de las familias mazatlecas, mientras gran parte de la población celebraba la llegada de 2026. La primera atención se registró en la colonia Libertad la noche del 31 de diciembre, donde se reportó un incendio en una casa habitación de dos niveles en las cuales, el fuego se concentró en un cuarto de madera utilizado para el almacenamiento de ropa, lo que generó una rápida propagación de las llamas.





Así lo reportó Bomberos Mazatlán a través de sus redes sociales, señalando que de manera preliminar, el siniestro fue ocasionado por la caída de pirotecnia sobre dicha estructura. Al interior del domicilio se encontraban dos personas adultas mayores, quienes lograron salir por su propio pie antes de que el incendio se extendiera, donde una mujer fue valorada y atendida en el lugar por personal de Bomberos y Protección Civil, sin ser necesario traslado a un hospital. Las labores se enfocaron en el control y extinción del fuego, así como en la evaluación de riesgos para evitar afectaciones a viviendas aledañas. La segunda intervención ocurrió en la colonia Constitución, también la noche del 31, donde unidades de Bomberos respondieron a un incendio de casa habitación, quienes a su arribo, el fuego fue localizado en el patio del domicilio, involucrando una lavadora, cartones y basura, lo que representaba un riesgo considerable de propagación hacia el interior de la vivienda. Gracias a la intervención oportuna y al trabajo coordinado entre el personal de Bomberos Mazatlán y Bomberos Veteranos, el incendio fue controlado en corto tiempo, evitando mayores daños materiales, sin registrarse personas lesionadas.

Durante la madrugada del 1 de enero, se registró la tercera atención, considerada una de las más delicadas de la jornada, al atenderse un incendio en una casa habitación de la colonia López Mateos, donde el reporte inicial advertía la posible presencia de una persona al interior del inmueble. Al llegar al lugar, los bomberos detectaron la salida de humo por las ventanas, por lo que de inmediato iniciaron labores de búsqueda y localización, además de identificar el foco del incendio. El fuego se encontraba en una de las recámaras, mientras que en una segunda habitación fue localizada una adulta mayor, quien dormía y no se había percatado de la situación, por lo que fue puesta a salvo de manera inmediata.

Tras controlar el incendio, se confirmó que se encontraba en buen estado de salud, por lo que la rápida intervención evitó que las llamas se propagaran al resto de la vivienda. Finalmente, la cuarta atención se presentó durante la mañana del 1 de enero, cuando se reportó un incendio de llantas sobre la avenida Carlos Canseco, ante la cual elementos del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio y logró controlar la situación, evitando que el fuego se extendiera y representará un mayor riesgo para automovilistas y transeúntes. Estas atenciones reflejan la alta demanda de servicios de emergencia que se registran durante las celebraciones de fin de año, así como el compromiso y la vocación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, quienes mantuvieron guardias activas y una respuesta oportuna para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y sus bienes en el inicio de año.