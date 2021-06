$!Bomberos inician revisión de hidrantes, en Mazatlán

“Vamos a sacar un censo de cuántos hay en la ciudad, de esos que hay cuántos funcionan y cuántos no funcionan, para poder determinar el número real de lo que hay, para poder determinar cuáles van a ser funcionales o cuáles vamos a poder utilizar en caso de alguna situación de emergencia y en cuáles tenemos que hacer las gestiones para que funcionen”, dijo el comandante de dicho cuerpo de rescate, Édgar Enrique Peinado Beltrán.

“Yo a conocimiento o a estadística no son los suficientes, tenemos áreas desprotegidas, por ejemplo, el Centro de la Ciudad, el Centro Histórico, en específico, es una de las zonas más reducidas donde muy probablemente un camión de Bomberos y una pipa no entren, es por ello la importancia de contar con estos equipos, yo puedo meter un carro pequeño, lo conecto a un hidrante y podemos atender cualquier tipo de situación”, enfatizó.

Dijo que los hidrantes que se tienen actualmente en Mazatlán no son suficientes, se tienen áreas desprotegidas.

“Por ejemplo, si se presenta una emergencia en el Teatro Ángela Peralta no hay abastecimiento de agua cercano, el más cercano es este (el hidrante ubicado entre las calles Belisario Domínguez y Sixto Osuna), los nuevos proyectos ya se están desarrollando con la recomendación de la instalación de hidrantes de banqueta, todos los nuevos fraccionamientos lo tienen, pero no son suficientes, desafortunadamente en México no existe una legislación a favor de la protección contra incendios y todo se pone a criterio”.

“Es por ello que debemos determinar por reglamento, por ley cada cuánto debe haber un hidrante, lo óptimo es que haya en cada lugar donde se requiera, recuerdo que en Estados Unidos hay uno cada dos cuadras, por qué Mazatlán no puede tenerlo así, por qué Mazatlán no puede estar protegido en el tema contra incendios en ese nivel y es a donde queremos crecer”, recalcó.