Bomberos Voluntarios de Mazatlán podría rebasar atenciones este 2024

MAZATLÁN._ Con un incremento en la atención de emergencias podría cerrar este 2024 el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, en comparación con las que se recibieron el año pasado.

Con un aproximado de 2 mil 245 incidentes reportados hasta el cierre del mes de octubre, Bomberos Voluntarios se encuentra a tan solo 165 atenciones para igualar el máximo número de casos que se registraron en el 2023, que fueron de 2 mil 410.

Así lo señaló el Primer Comandante de esta institución, Saúl Alfredo Robles Chávez, quien expreso que ante la falta de dos meses del año, la situación pareciera indicar que se superen las atenciones del año pasado.

“Ahorita nos falta todo el mes de noviembre y el mes de diciembre. Posiblemente cerremos igual o un poquito más, porque el año pasado en diciembre se aumentaron los incidentes a más del 15 por ciento de lo que es normal. Esperamos prepararnos para esa situación”, expresó Robles Chávez.

Durante este 2024, el incidente que más ha sido atendido por esta institución ha sido la de incendios en lotes baldíos, con un total de 940, seguido por fugas de gas con 240 e incendios a casa habitación con 159.

Sin embargo, Robles Chávez señala que otras de las emergencias a las que de han acudido son incendios de vehículos, incendio en casas abandonadas, reportes por olor a gas, volcaduras, rescate de mascotas y emergencias a causa de sustancias desconocidas o químicas.

Predominan incendios a baldíos en octubre

Durante el mes de octubre, el incidente con más reporte que se tuvo, fue el incendio a lotes baldíos, con un total se 45 de los 159 registrados, representando este un 28 por ciento del total de casos atendidos.

“Como siempre, prevaleciendo en los primeros lugares los incendios de casas, vehículos, baldíos y también las fugas de gas, son emergencias que nos han estado marcando mucho el trabajo”.

Por otro lado, Robles Sánchez recomendó a la ciudadanía a no hacer uso de veladoras, ya que son propensas a causar incendios por el descuido que se les de a estas y han sido un problema con el cual año tras año han seguido provocando incidentes.

“Definitivamente, lo voy a decir como lo dije con el día de muertos. La recomendación del departamento de bomberos es no uses veladoras. Ya no es no ponerlas aquí o allá o estar al pendiente, es no usarlas”.

“Hubo dos incendios causados por veladoras este primero de noviembre, nos pasa, nos pasa y nos va a volver a pasar y no lo comprendemos todavía. Exhortó a la ciudadanía que extremen precauciones”, puntualizó.