$!Brayan y Jesús, dos bomberos que viven la paternidad entre llamas

MAZATLÁN._ El calor no solo se siente en las llamas que les toca enfrentar en cada jornada, sino también arde en el pecho de Brayan Olivares Díaz y Jesús Gallardo Lizárraga, cuando, tras largas jornadas, llegan a casa y reciben el abrazo más reconfortante de todos: el de sus hijos.

La vocación de ser bombero es un acto de entrega total y que demanda mucho tiempo, además de temple, concentración, fuerza física, valentía y empatía, pero para Jesús, es una labor que sirve como ejemplo para sus hijos Víctor y Jesús, razón por la que considera que vale la pena seguir sirviendo a este grupo.

“Al momento de no estar con ellos en ciertas ocasiones y que al día siguiente me preguntan cómo me fue o qué hice en todo el día, nos inspira demasiado para seguir en nuestra labor”, expresó Jesús.

Para ambos, la experiencia de la paternidad ha sido un factor importante para poder tener una perspectiva completamente diferente al momento de ejercer su trabajo y acudir a una emergencia o servicio, pues ahora lo hacen sabiendo que hay esperando su regreso a casa.