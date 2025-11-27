$!Brillan jóvenes de Cobaes en encuentro estatal de danza folclórica en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Encuentro Estatal de Danza Folclórica Cobaes 2025 se celebró este jueves en la explanada de la Glorieta Sánchez Taboada, en Mazatlán, teniendo como fondo por unos minutos la puesta del sol frente al mar. “Los estudiantes del Cobaes que practican la danza folclórica en los diferentes planteles pasaron por una eliminatoria en sus zonas y se han dado cita hoy cinco equipos, los mejores de cada una de las cinco zonas, y nos van a hacer una demostración de lo que es la danza folclórica”, dijo el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Santiago Inzunza Cázares. “Estamos ante un evento cultural de mucha importancia del Colegio de Bachilleres, alumnos que vienen de diferentes partes del estado estarán el día de hoy haciendo gala de lo que aprendieron de parte de sus profesores, mostrando trajes típicos, danzas diversas del estado, del País, haciendo manifestación de la cultura, de la danza de nuestro país, es un evento relevante para Cobaes”.





En el encuentro, que inició poco después de las 17:00 horas, participaron alumnos de planteles de Culiacán, Guasave, Los Mochis y Mazatlán, entre otros. Los equipos mostraron danzas típicas de estados como Jalisco y Sinaloa para definir a los ganadores de los tres primeros lugares a nivel estatal.





En su mensaje a nombre de los alumnos, Jazmín Alejandra Soto Tirado, del Cobaes 35 de Urías, en Mazatlán, recalcó que la danza folclórica es un medio de expresión que transmite tradiciones, emociones y la identidad de un pueblo a través del movimiento. “Bailar es una forma de comunicarse cuando las palabras no bastan; es una conexión con la cultura y la historia, y tiene un poder positivo en el crecimiento persona, la felicidad y la vitalidad de quienes la practican”, agregó.



