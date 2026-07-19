$!Brinda agrupación Valentinas de la Cuarta Transformación su apoyo a Imelda Castro

La agrupación Valentinas de la Cuarta Transformación en Sinaloa brindó la tarde de este domingo su apoyo a la Senadora de la República con licencia, Imelda Castro Castro, para que sea la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad.

Fue durante una Asamblea Informativa realizada en un conocido salón en Mazatlán donde cerca de 200 personas asistentes, la mayoría mujeres, brindaron dicho apoyo, que en los hechos significa que respaldan que la Senadora con licencia Castro Castro sea designada como candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la Gubernatura de Sinaloa para las elecciones del 2027.

En evento realizado cerca de las 16:00 horas fue encabezado por las dirigentes de dicho movimiento a nivel nacional y en Sinaloa, respectivamente, la ex Diputada federal Ana Lilia Ceballos y Emma Rodríguez Choreño, quienes enfatizaron que si a su casa llega la encuesta Imelda Castro es la respuesta, en alusión al método en que Morena contempla designar a quien será su coordinadora o coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en la entidad.

Entre otros puntos, Castro Castro se comprometió a seguir trabajando con honradez para que a sus nietos en la escuela o el alguna cancha nunca le diga que tuvo una abuela “ratera”.