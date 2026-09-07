Brinda Ayuntamiento de Mazatlán apoyo a madres buscadoras: Alcaldesa

Tras la reunión que junto con la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, sostuvieron el sábado con integrantes de colectivos y madres buscadoras, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, manifestó que el Ayuntamiento también les brinda apoyo.

“Tuvimos una reunión con las madres buscadoras, le agradezco enormemente a todas las mujeres que estuvieron presentes, eran puras mujeres y nuestra Gobernadora Graciela Domínguez encabezó esta reunión donde demuestra su empatía y demuestra también su interés”, añadió.

En entrevista, agregó que la Gobernadora ya ha venido dos veces a Mazatlán y dos veces le ha tocado atenderlas.

“Por parte de los compromisos del Gobierno Municipal decirles que nosotros tenemos un padrón, el cual son 49 personas que reciben un apoyo económico que es bimestral, que se otorga justamente para cualquier asunto relacionado con su salud o con su búsqueda”, continuó.

“También tenemos apoyo para ellas en materia psicológica, en materia jurídica y también nos han pedido apoyos diversos como apoyos en cuestión de salud sobre todo, entonces reiteré mi disposición, en esa mesa agregamos a 9 personas más que se integran a este padrón que tenemos de apoyos económicos”.

Precisó que el compromiso que hizo la Gobernadora con dichas personas es darles seguimiento con toda la dignidad y toda la sensibilidad que requiere este asunto tan doloroso para las madres buscadoras.

“Y por supuesto que estaremos en contacto y coordinación con la Fiscalía, porque eso es lo que piden ellas, piden agilización de trámites, piden acompañamiento en seguridad cuando van a sus búsquedas y estaremos nosotros siempre pendientes haciendo gestiones que sean necesarias para poder apoyarlas”, reiteró Palacios Domínguez.

Precisó que bimestralmente se les da un apoyo de 2 mil pesos a cada persona buscadora empadronada y se les otorga de todo corazón.

“También yo siempre he dicho que tenemos puertas abiertas a las mujeres, a los hombre, familiares de personas que han desafortunadamente perdido y que están en la búsqueda de un familiar y podemos hacer las gestiones que se necesiten para que el Gobierno federal, el Gobierno estatal los apoye”, expresó.