Brinda Bomberos Voluntarios de Mazatlán siete atenciones a incendios durante el fin de semana

MAZATLÁN._ Un total de siete atenciones a casos de incendios en baldíos, casa habitación y otros lugares, fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán durante el sábado y mañana del domingo, así lo informó el comandante Saúl Robles Chávez.

Robles indicó que entrando el fin de semana recibieron el reporte de los incendios en el fraccionamiento Alameda (ocasionado por acumulación de gas) y el de la invasión Bosques del Arroyo, mientras que la madrugada del domingo se atendió uno en la colonia López Mateos.

“El sábado entró el reporte de un incendio en esta habitación y el fuego estaba propagado en el primer piso. Al parecer esto fue por una acumulación de gas, pero no sabría decirte en qué parte fue la fuga, porque hay que hacer una investigación. Pero sí fue acumulación de gas, porque la característica del incendio es que las ventanas estaban hacia afuera y las puertas también”, contó Robles Chávez.

“Luego tuvimos un incendio de una casa habitación también en invasión Bosques del Arroyo. Era una casa de madera que se consumía en su totalidad, y nada más se llegó a hacer la extinción para evitar la propagación. Y ya a las 3:43 de la mañana, un incendio en una casa habitación de lámina y madera, en la López Mateos”.

Agregó que fueron tres incendios más en zonas de baldíos, así como el de una palmera en el Parque Bonfil que fue atendida a la brevedad para evitar que se propagara el fuego. Además, dijo que se atendió el tema de una volcadora compensada en la avenida Carlos Canseco.

MEDIDAS ANTE INCENDIOS POR FUGA DE GAS

El comandante Saúl Robles señaló que es importante tomar las medidas pertinentes a la hora de instalar un tanque de gas, pues ante algunos errores en ese proceso es que se han generado varios incendios en los últimos días, por lo que extienden algunas recomendaciones.

“Siempre recomendamos la revisión de la instalación de gas a los mismos dueños de las casas. Es importante, siempre al comprar tanque de gas, revisarlo para que no tenga fuga desde que llegue a tu casa y que no se daña la parte de abajo. Se debe revisar la instalación, y una vez que esté instalado el tanque de gas, pasarle una esponja con agua y jabón para ver si no hace burbujas”.

“También revisar y darle mantenimiento a los aparatos donde se va a utilizar el gas, como las estufas, boiler, que generalmente es lo que más usamos en casa. Y claro, asegurarse antes de dormir que las perillas de la estufa estén cerradas, de preferencia cerrar el tanque de gas antes de dormir, para que no vayan a tener ese problema en el interior de la casa”.