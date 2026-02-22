$!Brinda camión urbano servicio en Mazatlán con la puerta trasera cerrada con candado

Un camión urbano de pasajeros brindó la mañana de este domingo el servicio con la puerta trasera cerrada con un candado, por lo que los decenas de usuarios solamente podían subir y bajar por la puerta delantera.

Se trata del camión de la empresa Águilas del Pacífico, de la ruta Real Pacífico..

Desde el inicio de su recorrido frente al nuevo Hospital General de Mazatlán hasta después del Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, en el Centro de la Ciudad, con rumbo al Fraccionamiento Playa Sur, el camión llevaba la puerta trasera cerrada con un candado, lo que generó molestia de algunos pasajeros, sobre todo de una señora mayor de edad que al no poder bajar por esa puerta tenía el temor de caer al ir a la puerta delantera para bajar cerca de la Clínica Hospital del Issste.

Al ser cuestionado del por qué no abría la puerta trasera el conductor dijo que sí traía la llave, pero no informó el motivo por el que la llevaba cerrada.