Brinda Cáritas ayuda humanitaria a 100 personas por semana

MAZATLÁN._ Pese a que el flujo de personas en tránsito ha disminuido en el último año, Cáritas Mazatlán IAP continúa brindando apoyo humanitario a cerca de 100 personas por semana, a través de programas de alimentación y atención en salud, informó el director de la institución, el Padre Rafael Martínez Gallardo.

El sacerdote explicó que diariamente entre 15 y 20 personas acuden a las instalaciones de Cáritas en busca de ayuda para cubrir necesidades básicas como comida y alojamiento; mientras que la mayoría de beneficiarios suelen ser personas que ya radican en el puerto.

“Todavía hay gente que se acerca, aunque ya no tenemos el programa de albergue al peregrino; pero sí siguen personas llegando con necesidades extremas de alimento y de salud. Son los dos programas más fuertes que aún se siguen presentando”, señaló.

“Digamos que son unas 100 personas a la semana, de lunes a viernes. Estamos hablando de unas 15 diarias, unas 20 diarias. A esas personas les damos comida, algunos les ofrecemos hospedaje también, pero el programa ha bajado muchísimo”.

Asimismo, destacó que actualmente ya no se registra la llegada de migrantes extranjeros en tránsito como ocurría anteriormente con los venezolanos o haitianos, siendo ahora los migrantes nacionales quienes están de paso por trabajo, terminan su labor y se mueven a una nueva ciudad.

En cuanto a las actividades de la institución, el director diocesano aseguró que los programas sociales han mantenido buenos resultados durante los primeros seis meses del año. Adelantó además una próxima campaña de operaciones de carnosidad que se realizará en coordinación con Octavisión, con costos accesibles para la población.

“Logramos, junto a los propietarios de la institución, que se haga un servicio a la comunidad como siempre, en un costo muy bajo, el más módico que se pueda; mientras que los otros programas de salud también los llevamos con mucha satisfacción”, expresó.

Como parte de sus acciones de apoyo social, Cáritas inició la entrega de mil despensas para familias en situación vulnerable en distintos sectores de Mazatlán. Hasta el momento se han entregado las primeras 100 despensas en distintos sectores de la ciudad.

En tanto, Martínez Gallardo invitó a las personas que necesiten este apoyo a solicitarlo directamente en la parroquia de San Carlos o en las oficinas de Cáritas, además de convocar a la ciudadanía a sumarse con donativos de alimentos.

“Las personas que quieran donar también recibimos, porque de eso se trata, que si todos ayudamos, todos vamos a ser ayudados; ayudando seremos ayudados”.