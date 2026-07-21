$!Brinda CRIT Sinaloa nuevas experiencias con el Club Verano Teletón 2026

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y brindar experiencias significativas durante el periodo vacacional, CRIT Sinaloa arrancó la semana pasada una nueva edición de Club Verano Teletón; programa que reúne a niñas y niños con y sin discapacidad en un entorno de convivencia, aprendizaje y diversión. A lo largo de esta experiencia, los participantes desarrollarán actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas que les permitirán fortalecer sus habilidades sociales, fomentar la autonomía, trabajar el desapego familiar y crear nuevas amistades, siempre bajo un ambiente de amistad, empatía e inclusión.





El Club Verano Teletón 2026 también busca demostrar que la convivencia entre infantes con y sin discapacidad podrá, generar espacios en los que todos aprenden a compartir y descubrir el valor de la diversidad con juegos y dinámicas, convirtiendo así la inclusión en una experiencia cotidiana. Como parte de las actividades programadas, empresas e instituciones socialmente responsables se sumaron para impartir talleres y experiencias que ayudan al desarrollo de los usuarios de Teletón y sus invitados.





Las empresas invitadas compartieron conocimientos y actividades para vivir un verano una experiencia memorable. Entre tanto, CRIT Sinaloa continúa promoviendo el desarrollo integral de la niñez, además de fortalecer valores fuera de sus hogares.



