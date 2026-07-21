$!Brinda CRIT Sinaloa nuevas experiencias con el Club Verano Teletón 2026

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y brindar experiencias significativas durante el periodo vacacional, CRIT Sinaloa arrancó la semana pasada una nueva edición de Club Verano Teletón; programa que reúne a niñas y niños con y sin discapacidad en un entorno de convivencia, aprendizaje y diversión.
A lo largo de esta experiencia, los participantes desarrollarán actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas que les permitirán fortalecer sus habilidades sociales, fomentar la autonomía, trabajar el desapego familiar y crear nuevas amistades, siempre bajo un ambiente de amistad, empatía e inclusión.
El Club Verano Teletón 2026 también busca demostrar que la convivencia entre infantes con y sin discapacidad podrá, generar espacios en los que todos aprenden a compartir y descubrir el valor de la diversidad con juegos y dinámicas, convirtiendo así la inclusión en una experiencia cotidiana.
Como parte de las actividades programadas, empresas e instituciones socialmente responsables se sumaron para impartir talleres y experiencias que ayudan al desarrollo de los usuarios de Teletón y sus invitados.
Las empresas invitadas compartieron conocimientos y actividades para vivir un verano una experiencia memorable.
Entre tanto, CRIT Sinaloa continúa promoviendo el desarrollo integral de la niñez, además de fortalecer valores fuera de sus hogares.
Una de estas manera es también su participación en la campaña "Reciclatón 2026", en el que siguen recibiendo botellas de vidrio, plásticos y otros materiales, con la meta de juntar hasta 200 toneladas de reciclaje.