Brinda DIF Sinaloa más de 5 mil apoyos por la temporada invernal: Rocha Ruiz

Durante la presente semana el Sistema DIF Sinaloa inició la entrega de apoyos por la temporada invernal y hasta este miércoles van cerca de 5 mil apoyos entregados, dijo la presidenta de la dependencia, Eneyda Rocha Ruiz.

“Ya empezamos, venimos del norte, el lunes empezamos Choix, El Fuerte, Ahome, ese día (martes) recorrimos Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa Municipio y hoy atendemos Mazatlán, Concordia, vamos a Escuinapa, Rosario y vamos a atender también de regreso Elota y San Ignacio”, añadió Rocha Ruiz en entrevista.

“Lo que llevamos son alimento, llevamos cobijas, colchonetas, catres para adultos mayores y algunas estufitas y lo que vamos viendo en el camino que son necesarios si no lo traemos atendemos, por ejemplo ayer fuimos a Guasave a un evento del Gobernador atendimos y ahí hubo una familia que llegó de la sierra a ubicarse ahí en Guasave, no tienen registro, no están registradas, no tienen actas de nacimiento ni la mamá ni los niños”.

Entonces, dijo, cuando llega el personal del Sistema DIF Estatal se brinda una atención integral.

“Atendemos todo el Estado, nosotros en estos días previos a la Navidad llevamos los juguetes para los niños, dulces, lonchecitos en algunos espacios y seguimos nosotros en los 20 municipios, hemos entregado alrededor de unos 5 mil apoyos en los dos días, lunes a martes y hoy seguimos en la caravana”.

Rocha Ruiz también dio a conocer siempre se atiende a los adultos mayores, el Municipio tiene un espacio para el adulto mayor, en el Estado también, se está siempre invitando a ser solidarios, empáticos, que no se pierdan esos valores de la familia, del respeto al adulto, del cuidado y la atención a los infantes, de estar al pendiente de ellos.

“Sobre todo que usemos el pretexto de las fiestas de diciembre para poder estar en compañía y en familia; tenemos dos espacios para adultos mayores, uno en Culiacán y otro en Los Mochis, tenemos alrededor de 200 personas adultas mayores, la mayoría son sin familias”, expuso.

”Cuando alguien nos reporta uno lo atendemos, le damos atención personalizada, igual que hacemos con los infantes, cuando nos llega un niño, una niña que nos dice que me dicen que es en la Casa Cuna y que hay que darlos en adopción, no, lo primero que se hace es reincorporarlos con su familia, es lo mismo que hacemos con el adulto mayor, cuando llega vemos el tema, lo atendemos y si es posible pues regresarlos con sus familias, a sus espacios o si no resguardarlos en los espacios que tenemos nosotros que son gerontológicos”.