Brinda Gobierno de Mazatlán apoyo en gastos fúnebres para pareja asesinada en Villa Unión

El Gobierno de Mazatlán apoya a la familia con los gastos fúnebres para la pareja asesinada en un ataque a balazos y con explosivos la mañana del domingo en el domicilio que habitaban, en Villa Unión, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Bajo ninguna circunstancia podemos permitir normalizarlos, he estado en comunicación con las fuerzas de seguridad, con el Síndico de Villa Unión, mi director municipal del DIF estuvo en contacto con los familiares para ofrecerles apoyo y aceptaron tomar el apoyo de los gastos fúnebres y vamos a estar ayudándolos con eso”, añadió en entrevista.

“Y por supuesto confiamos en que la Fiscalía realice la investigación y dé con las personas responsables para presentarlas”.

Como se informó públicamente en su momento y de acuerdo con algunos vecinos, fue cerca de las 2:30 horas del domingo 7 de diciembre cuando un grupo de personas cometió una agresión a balazos en un domicilio ubicado en la Colonia Sixto Osuna, de Villa Unión, y después lanzaron artefactos explosivos, por lo que falleció una pareja que se había resguardado en el baño de la agresión.

Ante versiones de vecinos de que presuntamente las autoridades llegaron al lugar después de tres horas de que inició el ataque, la Presidenta Municipal expresó que la agresión se trata de hechos muy lamentables y están en coordinación los tres niveles de Gobierno por la seguridad de Villa Unión y de todo Mazatlán.