Brinda SSPM protección a paramédicos de Cruz Roja y Bomberos de Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de hechos donde paramédicos de Cruz Roja han recibido amenazas y ataques al prestar sus servicios en algunos municipios de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán asegura que en el puerto se le brinda protección al atender eventos de alto impacto.

A raíz de estas situaciones que se han presentado en elementos de servicios médicos al atender emergencias en municipios como Culiacán, el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, declaró que a pesar de que estos sucesos no se han dado en el puerto, se le brinda atención

“Siempre se les acompaña. Para cualquier evento se le da seguridad adecuada. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. No hemos tenido. Un acercamiento directo con el suscritos, yo creo que no es necesario porque hemos estado en todos los eventos que se han presentado y nunca se van solos”, dijo.

Barrón Valdez añadió que fue directamente él quien realizó una petición a Cruz Roja y a las dependencias de bomberos que trabajan en Mazatlán para no arriesgar sus vidas al momento de atender una emergencia de este tipo.

“Cualquier situación que consideren que representa un riesgo, que nos lo hagan saber. Ya sea un evento en el que acudan ellos solos o en el que estemos de manera conjunta”.

Asimismo, el secretario señaló que, por cuestiones de seguridad, generalmente los paramédicos tienden a esperar que al lugar de los hechos arriben elementos de seguridad para resguardar la zona.

Sin embargo, se han dado ocasiones en las que han llegado primero los paramédicos al lugar, por su ímpetu por atender a las personas.

“Es muy determinante el actuar de manera inmediata para salvarle la vida a una persona. Nosotros por eso lo hacemos de manera inmediata a atender, tenemos a elementos en toda la ciudad para que a los reportes en menos de 5 o 10 minutos esté una unidad dando seguridad”, puntualizó.