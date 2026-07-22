$!Brindan especialistas atención oftalmológica gratuita a 350 niñas y niños en Mazatlán

Con el propósito de detectar de manera oportuna problemas visuales que puedan impactar directamente el aprendizaje, desarrollo y calidad de vida de la niñez en el puerto, se llevó a cabo la Jornada de Salud Visual Infantil, la cual permitió brindar atención gratuita y especializada a cerca de 350 niñas y niños.
Con la participación especialistas provenientes de diferentes estados del País, así como distintos países de Latinoamérica, tuvo lugar esta jornada visual, organizada por el Colegio Mexicano de Optometría Pediátrica en coordinación con distintas instituciones, que se sumaron de manera voluntaria para realizar evaluaciones integrales a los menores de edad.
Durante el evento, el presidente del colegio, Christian Alfonso García Moreno, señaló el compromiso mostrado por los especialistas que viajaron para participar en esta jornada, dejando temporalmente sus actividades profesionales y familiares con el objetivo de contribuir a mejorar la salud visual de la niñez.
“La optometría nos ha dado un nombre, pero también nos ha enseñado el corazón y la pasión que tenemos por atender a quienes más lo necesitan. Cada uno de nosotros dejó sus empresas, sus consultorios privados y a sus familias para estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de lo que la ciencia nos ha enseñado y poniendo ese conocimiento al servicio de la niñez”, expresó.
García Moreno expresó que, tras participar en alrededor de 15 brigadas realizadas en diferentes regiones del País, Mazatlán se ha convertido en una de las sedes más significativas para el organismo, tanto por las condiciones del lugar como por la respuesta obtenida por parte de la comunidad.
El especialista aprovechó también para reconocer la colaboración permanente de la Fundación OneSight Essilor Luxottica, organismo que desde el inicio de estos proyectos ha contribuido con la donación de lentes para niñas, niños y adolescentes que requieren corrección visual, facilitando que los diagnósticos realizados durante las jornadas se traduzcan en soluciones concretas para los pacientes.
Asimismo, agradeció el esfuerzo de los profesionales de la optometría que acudieron desde diferentes puntos de México y de países como Colombia y Ecuador para integrarse a las actividades de atención.
El presidente del Colegio Mexicano de Optometría Pediátrica mencionó que la salud visual infantil representa una de las áreas más importantes dentro de la atención especializada, debido a que la visión está estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo, emocional y académico de los menores.
En este sentido, explicó que una detección oportuna de problemas visuales puede marcar una diferencia significativa en el desempeño escolar y en la forma en que los niños interactúan con su entorno.
“Para nosotros la salud visual infantil es fundamental, pues que un niño tenga una buena calidad visual representa un cambio en su autoestima, en su proceso de aprendizaje y en sus oportunidades de desarrollo”, declaró.
Durante la jornada se realizaron evaluaciones para detectar padecimientos como miopía, hipermetropía, astigmatismo, estrabismo y conjuntivitis alérgica, además de otras alteraciones que podrían requerir seguimiento médico especializado.
Las revisiones incluyeron pruebas de agudeza visual, evaluación de los músculos oculares, detección de errores refractivos y revisiones generales para identificar posibles anomalías en la salud ocular de los menores.
Uno de los principales beneficios de la jornada fue la posibilidad de que los niños diagnosticados con algún problema de refracción puedan acceder posteriormente a lentes graduados sin costo, gracias a las donaciones realizadas por la Fundación OneSight Essilor Luxottica.
De acuerdo con García Moreno, una vez concluidas las evaluaciones, los menores que resulten candidatos recibirán sus lentes en las próximas semanas, mientras que aquellos que presenten otro tipo de padecimientos serán canalizados a las instituciones de salud correspondientes para recibir atención y seguimiento especializado.
Además, señaló que este tipo de actividades representan una oportunidad para atender necesidades médicas inmediatas y para generar conciencia sobre la importancia de las revisiones visuales periódicas durante la infancia, etapa en la que muchos problemas pueden corregirse con mayor facilidad si son detectados a tiempo.
De esta forma, con la atención brindada a alrededor de 350 menores, la Jornada de Salud Visual Infantil se consolidó como una de las acciones de mayor alcance en materia de prevención y atención visual realizadas recientemente en Mazatlán, fortaleciendo además la colaboración entre especialistas nacionales e internacionales comprometidos con el bienestar de la niñez.