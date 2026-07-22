$!Brindan especialistas atención oftalmológica gratuita a 350 niñas y niños en Mazatlán

Con el propósito de detectar de manera oportuna problemas visuales que puedan impactar directamente el aprendizaje, desarrollo y calidad de vida de la niñez en el puerto, se llevó a cabo la Jornada de Salud Visual Infantil, la cual permitió brindar atención gratuita y especializada a cerca de 350 niñas y niños. Con la participación especialistas provenientes de diferentes estados del País, así como distintos países de Latinoamérica, tuvo lugar esta jornada visual, organizada por el Colegio Mexicano de Optometría Pediátrica en coordinación con distintas instituciones, que se sumaron de manera voluntaria para realizar evaluaciones integrales a los menores de edad. Durante el evento, el presidente del colegio, Christian Alfonso García Moreno, señaló el compromiso mostrado por los especialistas que viajaron para participar en esta jornada, dejando temporalmente sus actividades profesionales y familiares con el objetivo de contribuir a mejorar la salud visual de la niñez.





“La optometría nos ha dado un nombre, pero también nos ha enseñado el corazón y la pasión que tenemos por atender a quienes más lo necesitan. Cada uno de nosotros dejó sus empresas, sus consultorios privados y a sus familias para estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de lo que la ciencia nos ha enseñado y poniendo ese conocimiento al servicio de la niñez”, expresó. García Moreno expresó que, tras participar en alrededor de 15 brigadas realizadas en diferentes regiones del País, Mazatlán se ha convertido en una de las sedes más significativas para el organismo, tanto por las condiciones del lugar como por la respuesta obtenida por parte de la comunidad. El especialista aprovechó también para reconocer la colaboración permanente de la Fundación OneSight Essilor Luxottica, organismo que desde el inicio de estos proyectos ha contribuido con la donación de lentes para niñas, niños y adolescentes que requieren corrección visual, facilitando que los diagnósticos realizados durante las jornadas se traduzcan en soluciones concretas para los pacientes. Asimismo, agradeció el esfuerzo de los profesionales de la optometría que acudieron desde diferentes puntos de México y de países como Colombia y Ecuador para integrarse a las actividades de atención. El presidente del Colegio Mexicano de Optometría Pediátrica mencionó que la salud visual infantil representa una de las áreas más importantes dentro de la atención especializada, debido a que la visión está estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo, emocional y académico de los menores.



