$!Brindan homenaje a María Sodelva Ríos Serrano por sus más de 30 años de trayectoria

“¿Cómo lo sentí? Muy emocionada, porque desde el momento que me hablaron para filmar el video, pues me sentí muy agradecida con la MS de que me hubieran contactado y me hicieran vivir en momentos toda mi trayectoria de las reinas”, dijo Ríos Serrano.

Agradece a la banda MS por reconocer su trayectoria

Sobre la presentación de la canción oficial del Carnaval de Mazatlán 2025, a cargo de la Banda MS, la maestra se dijo agradecida con el grupo por tomarla en cuenta para aparecer en él, pues llega en una fecha muy especial que compartía con su difunto esposo.

“Está muy bonito el vídeo. Estamos diferentes personas de aquí de Mazatlán, pero está muy bien, hecho y se los agradezco mucho. Este día es muy significativo para mí, porque hubiéramos cumplido 61 años de casados mi esposo y yo, entonces es muy significativo por el aniversario de casados de nosotros. Fíjate nada más, qué coincidencia; él fue pelotero, él fue venado también, entonces muy emotivo para mí”.