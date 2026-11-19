Ante versiones de que por la inseguridad los conductores de camiones urbanos están recortando sus horarios de servicio nocturno en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que el Gobierno Municipal les brindará apoyo con seguridad para que cumplan sus rutas y horarios.

“Por supuesto, es algo que es nuestra responsabilidad y sabemos que es de mucho beneficio para los mazatlecos para llegar a sus trabajos, para cumplir con sus responsabilidades que las rutas permanezcan en los horarios que normalmente se establecen”, afirmó Palacios Domínguez en entrevista.

“Entonces tenemos muy buen diálogo y muy buena comunicación con el presidente de la Alianza de Camiones, el día de ayer tuve la oportunidad de marcarle, hoy voy a estar otra vez en contacto con él para poder seguir afinando cualquier detalle que se necesite de nuestra parte”.

Recordó que incluso en la Sala de Cabildo ha sostenido con anterioridad reuniones con dirigentes de las diversas modalidades del transporte público en Mazatlán, a las que han asistido dirigentes de la Alianza de Camiones Urbanos, de la agrupación Águilas del Pacífico, de taxistas, aurigueros, pulmoneros, entre otros, y seguirá esos encuentros.

En los últimos días se ha mencionado que por el problema de inseguridad que se vive en Mazatlán, algunas rutas de camiones han recortado su horario nocturno para ir a colonias populares, por lo que incluso personal que labora en algunos establecimientos comerciales ahora salen de trabajar y cierran las cortinas a las 20:00 horas y no a las 21:00 horas o más tarde como anteriormente, para poder alcanzar camiones y llegar a sus hogares.

Apenas el miércoles, el conductor de un camión urbano de la ruta Parque Bonfil fue asesinado a balazos en el Centro de la Ciudad y en el ataque un pasajero también resultó herido.

"De hecho hemos tenido ahí en Cabildo reuniones con transportistas, entonces todo el gremio va, van aurigueros, van taxistas verdes, rojos, pulmonías, camiones de transporte educativo, transporte también turístico y, por supuesto, también el transporte de la Alianza de Camiones, entonces con todos, con todo el sector tenemos muy buena relación", reiteró la Presidenta Municipal.

"Siempre saben que estamos en la mejor disposición de colaborar con ellos para cualquier tema que tengan puedan acercarse al Gobierno Municipal".