$!Bruno es el primer bebé del 2022 en Mazatlán; nació en el Hospital General

Bruno es la celebridad de hoy en el Hospital General de Mazatlán, pues desde los doctores, enfermeros y hasta el guardia de seguridad divulgaban entre sí quién fue el bebé “tan guapo” que nació este primero de enero de 2022.

Su mamá, Jazmín Sánchez, de 36 años y quien llegó de Mesillas, Concordia, hace dos días, dijo que empezó a tener complicaciones de la presión, así que tuvo que internarse, sin embargo, aseguró que cuando vio a Bruno se le quitaron todos sus dolores.

“Estoy muy feliz, yo estaba mal pero pues ya ahorita uno ya no siente nada de lo malo que estaba antes”, expresó.

“Yo me trasladé a Villa Unión primero porque traía presión alta y ahí no me pudieron hacer nada porque traía presión alta así que me trajeron hasta acá en ambulancia y aquí fue donde pasamos la noche de año nuevo solitos”, detalló.