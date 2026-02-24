$!Buenos lances de camarón deja el último viaje de capturas, en Mazatlán

A 10 días de que se termine la temporada de pesca del camarón en altamar, embarcaciones que tuvieron que entrar ponchadas, señalan que esté último estirón ha sido positivo en volumen y tamaño, como siempre ocurre en marzo cuando la especie crece a su mejor tamaño y está saliendo buen volumen.
Tras un recorrido realizado por Noroeste, patrones de barcos y pescadores lamentaron que tengan que parar ahora que les está yendo bien, porque adelantaron la fecha para vedar el camarón casi un mes antes, en el mejor momento del último estirón de la temporada.
En entrevista, José Napoleón Murguía Tirado capitán del camaronero “Rompeolas” que pertenece a la pesquera Juan Ávila, que recién llegó ponchado el fin de semana, desde el lunes y martes descargan la producción que trajeron a bordo y que con ello cierran la temporada, no porque quieran sino porque ya no tienen más tiempo y la falla mecánica también los detuvo.
“Este es el último viaje. Se acabó ya todo. Nos fue más o menos regular porque andábamos con fallas técnicas. Se están más o menos. Sí, traemos más o menos regular 6 toneladas y de buen tamaño”.
En este último viaje, el segundo de la temporada porque no salieron uno ante las fallas mecánicas.
“Pues el segundo no lo trabajamos, nos ponchamos y pudimos salir hasta que lo repararon. El primer viaje también fue regular”.
Citó que se aventuraron a la zona de pesca de Sonora y le atinaron porque allá estuvo el camarón que trajeron, además de la escama y tiburón.
El patrón de barco descartó que puedan salir otro viaje porque ya no tienen tiempo ni las condiciones, si no tendrían que salir ya para aprovechar el último estirón.
Mientras que la tripulación del Barco Fredy I llegó, descargó su producción y hoy saldrá para aprovechar los 10 días que tienen aún para pescar lo más que puedan en una área cerca de las costas de Sonora
De hecho, al igual que otros cuatro más hicieron lo mismo este fin de semana, avituallaron lo más pronto posible para regresar a altamar y seguir pescando camarón antes de que se instale la veda del producto.
En los muelles de atraque del Parque industrial Pesquero Alfredo Bonfil luce con gran cantidad de embarcaciones ya paradas y otro porcentaje que son deshuesadas para venderse en partes o como chatarra.