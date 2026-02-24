$!Buenos lances de camarón deja el último viaje de capturas, en Mazatlán

A 10 días de que se termine la temporada de pesca del camarón en altamar, embarcaciones que tuvieron que entrar ponchadas, señalan que esté último estirón ha sido positivo en volumen y tamaño, como siempre ocurre en marzo cuando la especie crece a su mejor tamaño y está saliendo buen volumen. Tras un recorrido realizado por Noroeste, patrones de barcos y pescadores lamentaron que tengan que parar ahora que les está yendo bien, porque adelantaron la fecha para vedar el camarón casi un mes antes, en el mejor momento del último estirón de la temporada. En entrevista, José Napoleón Murguía Tirado capitán del camaronero “Rompeolas” que pertenece a la pesquera Juan Ávila, que recién llegó ponchado el fin de semana, desde el lunes y martes descargan la producción que trajeron a bordo y que con ello cierran la temporada, no porque quieran sino porque ya no tienen más tiempo y la falla mecánica también los detuvo.







"Este es el último viaje. Se acabó ya todo. Nos fue más o menos regular porque andábamos con fallas técnicas. Se están más o menos. Sí, traemos más o menos regular 6 toneladas y de buen tamaño". En este último viaje, el segundo de la temporada porque no salieron uno ante las fallas mecánicas. "Pues el segundo no lo trabajamos, nos ponchamos y pudimos salir hasta que lo repararon. El primer viaje también fue regular". Citó que se aventuraron a la zona de pesca de Sonora y le atinaron porque allá estuvo el camarón que trajeron, además de la escama y tiburón.






