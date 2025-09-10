Burocracia demora entrega de Bienpesca para 33 mil pescadores de Sinaloa

Los 3 mil 750 pesos por pescador prometidos como ayuda por el anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador mediante el programa Bienpesca con la actual administración se trabó y desde el 2024 lo tuvo que absorber el Gobierno de Sinaloa, explicó la Secretaria de Pesca estatal, Flor Emilia Guerra Mena.

Sobre el tema lo platicó con el Comisionado Nacional de Pesca Rigoberto Salgado Vázquez, a quien le informó del programa de apoyo federal a los hombres de mar y que ya se está en fecha de repartirlo.

Pero, ante la inquietud del retraso en el pago, la funcionaria estatal adelantó que podrían repetir que el Estado disperse los 123 mil 750 millones de pesos para apoyar a 33 mil pescadores de la entidad.

”Le informé al Gobernador y es posible que ya este mes se tiene que entregar y el Gobernador ya anda haciendo ahí sus cálculos, recuerden que el año pasado nos tocó dar casi la totalidad del recurso, más de 120 millones de pesos y lo que estamos buscando es que ahora no se repita esa hazaña, pero si no pues vamos a tener que repetirlo y el Gobierno del Estado pues cubrir todo el Bienpesca”.

La funcionaria estatal platicó que en la reciente reunión con el Comisionado Nacional de Pesca le planteó el tema sin obtener respuesta positiva o negativa.

”Ni buena ni mala, entonces a lo mejor ya nos quedamos con el Estado, pero aquí la idea es que le llegue el recurso al pescador, ya sean días después de iniciada la pesca o días antes, el chiste es que les llegue, si les llega despuesito no crean que les va a estorbar tampoco”, expresó.

Mencionó que el año pasado fueron beneficiados con 3 mil 750 pesos por persona a un padrón de alrededor de 33 mil pescadores y pescadoras en el estado.

Además agregó que el primer encuentro que sostuvo con el Comisionado Nacional fue para ponerse a la orden y comentarle cómo ha trabajado con la Conapesca y de los programas.

”Nos pusimos de acuerdo en qué podemos ayudarlos y en qué nos pueden ayudar ellos a nosotros. Y pues fue una buena reunión, me da mucho gusto. El comisionado es fundador de Morena, es un Diputado con licencia, Diputado federal, entonces trae el plan, trae la sensibilidad y le noté mucha disposición para ayudarnos. Eso es muy bueno y fue una reunión exitosa, lo puedo decir así”.

Así mismo, adelantó que coordinarán algunas visitas para recorrer por Sinaloa a propuesta del Comisionado de Pesca.

”Es que yo con mucho gusto lo acompañaría, sobre todo acá al sur. Entonces fue de primer encuentro, así como lo hice el año pasado con el doctor Alejandro Flores, ahora no nos habíamos dado el tiempo porque pues ya saben que tenemos los programas ahorita activos”.

Guerra Mena también le informó del programa de inspección y vigilancia y de la entrega de motores marinos.