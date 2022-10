$!Busca Alcalde de Mazatlán acercarse más al Gobernador, a los trabajadores, pero sobre todo, a la ciudadanía

“De hecho yo mañana tengo agenda con él, yo le solicité el espacio, la agenda, porque él me dijo ‘te encargo que revises ahí que es lo que más le urge y le duele a Mazatlán y que podamos atender, cuando tengas ese diagnóstico, con calma, me lo traes’. hoy en mi segundo día le dije ‘ya lo tengo’”.

“De eso se trata, decirle al Gobernador, ‘estos son los problemas’”.

- ¿No había esa ‘química’ entre el anterior Alcalde y el Gobernador , estaban poquito separados?

El asunto es que tú tienes que buscarlo, el Gobernador atiende a 18 alcaldes y tiene muchos problemas, y cada Alcalde tiene que ver por sí solo.

-¿Faltó de aquí para allá entonces (del Municipio al Estado)?

Claro, entonces tienes que ir a buscar a tocar puertas, y eso es lo que te puede dar el extra como Alcalde...una cosa es lo que te llega como recurso ya etiquetado, federal y recurso propio que tienes, y otra cosa lo que tú atraes a través de la gestión, eso es la gran diferencia, lo que hace la gran diferencia, la gestión.

Otro punto relevante es la comunicación con los trabajadores sindicalizados, lo cual estaba afectando ya al Municipio, debido a la rencilla que había entre el Edil y los empleados de base de la Comuna, que se traducía en fallas en la recolección de basura.

Para el Edil era relevante mejorar eso, estar más cerca de los trabajadores, pero sobre todo, más cerca de la ciudadanía.

“Primero que no se les escuchaba a los trabajadores, había un director que no les escuchaba, el que cambiamos, y que además los trataba mal, que aparte no les daba las herramientas, no resolvía”.

“El problema es que cuando tú como Alcalde no bajas directamente a platicar con la gente, te pueden decir lo que quieras, y si te lo crees, ya valió, eso es el problema”.

- ¿Faltaba esa relación Alcalde-sindicato?

Sí, ir con ellos, escucharlos, sus problemas, convivir con ellos, lo vamos a estar haciendo seguido, mucho acercamiento, con la gente, con los trabajadores, con los ciudadanos, con los colonos, esa es la parte importante.