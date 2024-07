MAZATLÁN._ Que no baje el ritmo de trabajo por el fin de la actual administración municipal y que algunas personas no aprovechen para cometer alguna irregularidad, busca el Alcalde Édgar González Zataráin con los integrantes de su gabinete de trabajo.

“Son reuniones mensuales que tenemos con respecto al tema presupuestal, metas que traemos, fundamentalmente cómo vamos cada uno con las metas y el tema de no soltar al personal, eso es muy importante ese punto, por qué ese punto, yo insisto mucho, ya lo habíamos tocado en la reunión anterior”, añadió González Zataráin.

“La gente te mide y ven que como la administración va acabándose muchos, no digo que todos, los que tienen ya un colmillito ahí ven la manera de, si te distraes, de perderte algunas cosas, de bloquear, de cambiarte algunas llantas de vehículos, de hacer cosas indebidas, entonces hay que cuidar esa parte, hay que ser muy estricto en eso porque sí te lo miden, sí te van midiendo, y sobre todo que las metas se alcancen”.

Agregó que ya vio este tema de las metas con personal de Obras Públicas, de Parques y Jardines, este viernes también hará lo mismo con el del Instituto Municipal del Deporte y lo hará con los de Aseo Urbano.

“El asunto es que esto de lo que es la transición de una administración saliente y una entrante no debe ser motivo de que haya un bajón en el ritmo de actividad, sobre todo de servicios, no debe haber ese bajón, que la ciudadanía no lo sienta, por eso estamos a todo lo que da y luego dicen oye qué trae el Alcalde, por qué anda acelerado, porque me lo han llegado a decir, porque buscamos que no suceda eso, que no haya ese bajón”, reiteró.

“No debiera existir cada tres años ese tema, entonces que nos vayamos de una, que no se sienta ese brinquito”.