MAZATLÁN._ Seguir innovando para reducir el tiempo de traslado de pasajeros en las diferentes rutas, aumentar el número de unidades repotenciadas y con aire acondicionado e impulsar el segundo tramo del carril preferencial que les ha reducido el índice de accidentes, son algunos de los puntos que busca la actual dirigencia de la Alianza de Camioneros y Transportadores Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, encabezados por su presidente Efrén Landell Osuna.

“Estamos innovando, estamos buscando cómo acortar o cómo reducir el tiempo de traslado de las rutas, pero eso estamos en trámites, estamos en pláticas y queremos tratar de modificar algunas rutas para que sea un poco más rápido el traslado”, reiteró Landell Osuna.

Pero reiteró que no se quitará ninguna ruta, hay solicitudes de rutas nuevas, pero tiene que ser la autoridad correspondiente quien decida si las autoriza o no y no se tiene que afectar a la otra organización que es Águilas del Pacífico o pueden ser modificaciones de rutas.

A pregunta expresa manifestó que la nueva mesa directiva seguirá repotenciando las nuevas unidades, comprar nuevas ahorita está fuera de su alcance, están muy altos los precios de las unidades.

“Es repotenciar las unidades, ya llevamos más de 60 por ciento de unidades en el cual se han repotenciado, que dan muy buena calidad, al repotenciarlos los dejas como nuevos tanto en cristales, carrocería, llantas, motor, aire acondicionado sobre todo para darle un mejor servicio a la ciudadanía, se están aumentando de 3 a 4 carros por mes, eso es lo que entra cada mes de estar sin aire a estar con aire, actualmente se tienen alrededor unas 300 unidades (ya con aire acondicionado) de 505”, reiteró.

También expresó que se busca que entre en funciones una segunda etapa del carril preferencial que actualmente es entre las avenidas Ejército Mexicano y Juan Carrasco, entre las avenidas Insurgentes y Gutiérrez Nájera, la segunda etapa será por la Carretera Internacional al Norte, entre la avenida Insurgentes hasta frente a la Clínica del Issste, en las avenidas Mazatlán y Delfín.

Además, dijo que a nivel estatal se ha solicitado un incremento a las tarifas del transporte urbano, pero es el respectivo comité de tarifas quien cada año en abril analiza si se otorga o no, pero sí hace falta por el incremento del precio del diésel, que es el principal insumo de las unidades.

El dirigente transportistas dio a conocer que actualmente la Alianza de Camioneros en mención tiene un déficit de un 20 por ciento de operadores o conductores de unidades, unos 115 más o menos, ya que se han estado saliendo los operadores desde la pandemia porque han estado emigrando hacia otro tipo de labores.

“Ahorita se las ponemos muy fácil, nada más con que lleven una licencia de manejo del Estado, comprobante de domicilio, se les hace un antidoping, se les manda hacer un certificado en Vialidad y Transporte que estén aptos para trabajar, mínimo de requisitos nada más para que entren y ya conforme a eso les podemos pedir otra cosa, no ocupan más que acercarse, decir que quieren laborar en la Alianza de Camiones urbanos y nosotros los ayudamos a que ingresen, nosotros los capacitamos”, reiteró Landell Osuna.