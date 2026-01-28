Busca Alianza de Camiones Urbanos el mejoramiento total del servicio

La nueva directiva de la Alianza de Camioneros Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, que encabeza su presidente José Santos García, busca brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Apoyarnos, ser empáticos con el trabajador, pero sobre todo también con el usuario porque el usuario merece respeto, es una de las finalidades principales que tenemos brindarle un mejor servicio a la ciudadanía”, manifestó la directiva en conferencia de prensa.

También agregó que ya se está analizando para ver cómo reestructurar las rutas para dar mucho mejor servicio a los usuarios, se va ir dando paso a paso, se está reconociendo y visualizando lo que se va hacer para ir dando ese avance.

“Parte de lo que tenemos como necesidad y es bueno para hacer una invitación a aquel joven que quiera dar un buen servicio de calidad de transporte, un joven que necesite trabajar con nosotros pues bienvenido, que venga a nuestra organización, nosotros analizamos el currículum que tiene, hacemos pruebas de manejo y llenan ciertos requisitos que tiene que cumplir”, continuó.

También se dio a conocer que el transporte urbano ya tiene casi 4 años sin incremento de tarifas, lo cual es una necesidad que tiene todo el transporte público en Sinaloa y sería algo extraordinario que se diera un aumento porque se llevan cuatro años de inflación que se está viendo en todo el gasto operativo que se tiene.

“Para nosotros sería grandioso que nos escucharan como transporte porque sí tenemos esa necesidad”, se añadió.

Actualmente en Mazatlán en los camiones sin aire acondicionado se cobra una tarifa de 11 pesos por persona, con aire acondicionado 12.50 y en las unidades de la ruta turística es de 13 pesos, mientras que la tarifa para los estudiantes que cuentan con la credencial de descuento correspondiente es de 3.50 pesos.