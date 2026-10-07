$!Busca ‘Amores y Sabores’ beneficiar a personas vulnerables y escuelas de Mazatlán

Con una cena de cuatro tiempos que reunirá a chefs, mixólogos y un sommelier, el Club Rotario Mazatlán Marina prepara la quinta edición de “Amores y Sabores”, evento con causa que busca recaudar recursos para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de escuelas del municipio. Así lo dio a conocer el comité organizador de este evento, encabezado por Manuel Rivas Rodríguez, presidente del club, quien detalló que la cena se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en punto de las 19:00 horas, con un aforo limitado a 350 personas y un costo de mil 650 pesos por boleto. Rivas Rodríguez señaló que los recursos recaudados permitirán impulsar distintos proyectos de apoyo social, entre ellos la entrega de alrededor de 70 sillas de ruedas y la instalación de aproximadamente 70 bebederos de agua potable en centros educativos de Mazatlán. “Este evento lo estamos haciendo para poder recaudar fondos, para ayudar a muchas personas mazatlecas en condiciones de vulnerabilidad. Estamos buscando comprar sillas de ruedas, estamos buscando ayudar a colonias con necesidad, traemos varios proyectos”, comentó.

“Este evento realmente queremos que año tras año vaya creciendo más. Lo importante de este evento son los beneficios que llevamos a la gente vulnerable del municipio de Mazatlán”, agregó. El presidente del Club Rotario Mazatlán Marina destacó que el objetivo es que lo recaudado se traduzca en apoyos para personas mazatlecas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, explicó que también existen proyectos de colaboración con organizaciones de Estados Unidos, además de acciones dirigidas a colonias y otros sectores que requieren atención.

Asimismo, destacó que “Amores y Sabores” se ha consolidado como uno de los eventos con causa que realizan en Mazatlán, por lo que buscan que cada edición tenga un mayor alcance y permita ampliar los beneficios para la población. Además, mencionó que la cena también servirá para promover la gastronomía sinaloense, con la participación de Óscar Osuna, Gerardo Alvarado, Andrea Lizárraga, Luis Osuna Vidaurri, Gilberto del Toro, Jorge Zorrilla, Gerardo Osuna y Alan Zamudio. Rivas Rodríguez detalló que serán los chefs quienes se encargarán de elaborar los cuatro tiempos de la cena, mientras que Aira González participará en la mixología y Cristian Zapata estará a cargo del maridaje. Entre los platillos adelantados durante la presentación se mencionó una entrada inspirada en la cocina regional, además de preparaciones con productos sinaloenses.

Homenajearán a Germán Lizárraga por 75 años de trayectoria Como parte de esta cena con causa, el Club Rotario Mazatlán Marina rendirá un homenaje especial a Germán Lizárraga Lizárraga, en reconocimiento a sus 75 años de trayectoria dentro de la música y a su aportación a la cultura sinaloense. El reconocimiento será uno de los momentos especiales de esta velada encaminada a recaudar fondos para apoyar a personas en situación vulnerable de Mazatlán, por lo que Lizárraga Lizárraga expresó su agradecimiento y dijo sentirse orgulloso y contento por recibir esta distinción, “Me siento muy orgulloso, muy contento, muy agradecido con Dios, con mi padre, con este Club Rotario y con los gustadores, por estarme haciendo un homenaje más. Algo increíble es lo que me está pasando últimamente”, dijo. “Los reconocimientos se deben de hacer en vida, y eso es lo que están haciendo. Me siento muy orgulloso, pero muy contento, la verdad. Es increíble lo que está pasando conmigo en estos últimos años”, añadió.