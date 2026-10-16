Busca Ayuntamiento de Mazatlán solución al cierre de la escollera del Cerro del Crestón

“He estado en contacto con el Almirante Pesina, quien me informa que es una decisión que se tomó justamente preventiva ante algún derrumbe y para protección de la gente que pasa por ahí”, comentó.

Informó que ya estableció comunicación con el Almirante Julio César Pesina Ávila, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, quien le explicó que la decisión de cerrar el paso responde a la necesidad de proteger a las personas que transitan por este sector, ante los riesgos que pudieran presentarse en la zona.

MAZATLÁN._ Después de que se restringió el acceso a la escollera junto al Cerro del Crestón como medida preventiva ante posibles derrumbes, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez buscará mantener la coordinación con autoridades federales para buscar una solución que atienda las inquietudes de los mazatlecos.

En este sentido, la Alcaldesa indicó que, debido a que se trata de un asunto de competencia federal, mantendrá el diálogo con las autoridades responsables para conocer las alternativas que permitan atender la situación y encontrar una solución que beneficie a la población.

“Al ser un tema federal, le compete a él, entonces voy a estar en seguimiento con él para buscar que se tenga una solución donde beneficie a todos los mazatlecos”, declaró.

Palacios Domínguez señaló que la intención es dar continuidad al tema y mantener la coordinación institucional para garantizar la seguridad hasta que sea prudente la reapertura de este espacio al público.

Además, mencionó que, mientras se mantenga la restricción, debe prevalecer la prevención de accidentes, pues cualquier alternativa deberá considerar las condiciones de riesgo que motivaron la decisión de cerrar el paso.

“Siempre la protección a la ciudadanía es nuestra prioridad”, manifestó.



Ofrece apoyo para quienes alimentan a los gatos

Entre las inquietudes relacionadas con el cierre se encuentra la situación de las personas defensoras de los aminales, quienes acostumbran acudir a la escollera para alimentar a los gatos que habitan en el lugar.

Ante este tema, Palacios Domínguez ofreció gestionar un acercamiento entre estas personas y la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento, con la finalidad de revisar de qué manera se les puede apoyar para continuar con el cuidado de los animales.

“Yo puedo gestionar con ellos para seguir apoyando a esas personas que son amantes de cuidar a los animales, que tengan un acercamiento con mi directora de Ecología (Erika García Campos) y con muchísimo gusto los podemos apoyar”, manifestó.

La Alcaldesa planteó la posibilidad de que las personas interesadas se acerquen a la dependencia municipal para exponer su situación y buscar algún mecanismo para facilitar la alimentación de los gatos mientras permanezca cerrado el acceso.

Finalmente, Palacios Domínguez reiteró que el cierre tiene un carácter preventivo y pidió a la ciudadanía comprender que la medida busca evitar accidentes ante un posible derrumbe.

“Nada más que entiendan que es por una situación solamente de precaución y de protección de las vidas”, expresó.

El Ayuntamiento dará seguimiento de momento al caso mediante el diálogo con las autoridades federales, mientras se espera conocer si habrá una alternativa para los usuarios de la escollera y qué condiciones deberán cumplirse para que el espacio pueda volver a recibir visitantes.