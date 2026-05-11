Busca Club Rotario apoyo del Municipio para construcción de dos parques recreativos y una cancha de futbol en Mazatlán

Con el propósito de concretar planes comunitarios en beneficio de la sociedad, el comité de Proyectos Rotarios Compartidos del Club Rotario Mazatlán Oriente, buscó este lunes apoyo del Gobierno Municipal para la construcción de dos nuevos parques recreativos y una cancha de futbol en la ciudad.

José de Jesús Sánchez, presidente del comité rotario se reunió con la Alcaldesa Estrella Palacios en busca de darle seguimiento a estas iniciativas pendientes, mismas que también contemplan la rehabilitación de los parques ya ubicados en la zona del Estero del Infiernillo y arroyo Jabalíes.

“Ahorita buscamos darle seguimiento a unos proyectos que platicamos en una reunión anterior, sobre todo queremos arrancar uno de dos parques que tenemos pendientes ya desde hace muchos años. Y bueno, en la visita que le hicimos la vez pasada a la presidenta, mostró toda la disposición y todas las ganas de colaboración para llevarlo a cabo”, dijo Sánchez Reynoso.

“No sé si recuerdan ustedes, ya tenemos tres parques construidos, ahí en el Estero del Infiernillo, en la colonia Toledo Corro. Entonces, esos tres son parte de un proyecto original de cinco parques, para que toda esa zona desde el puente del arroyo de Jabalíes, sea recreativa, sea un área bonita familiar”.

Señaló que estos nuevos parques tendrán una principal mejora de arborización para que los niños y adultos mayores tengan un lugar tranquilo donde descansar. Para ello buscarán el apoyo del Municipio con mano de obra y recursos, evitando así dejar esos lugares en abandono y alejando a las invasiones.

“La idea como rotarios es poner en la obra la mayor parte de movimientos de tierra, de rellenos, vamos a aportar algunos materiales, y pues deseamos que el municipio nos apoye con algo de personal que ellos ya tienen; es decir, acomodarnos con lo recursos que el municipio ya cuenta”.

“Obviamente nosotros ya tenemos algunos patrocinadores para hacer los parques, en lo cual más que nada va a ser arborización y área familiar, sobre todo para niños y adultos, adultos mayores, y que así tengan un lugar donde irse las tardes o los fines de semana, ya que si ustedes se dan cuenta, han estado un poco abandonados”.

En cuanto a la construcción de una nueva cancha de futbol, José Sánchez indicó que el plan es realizarla en una escuela primaria para fomentar el deporte entre los niños, dejando la posibilidad de levantar otra más. En tanto, dijo que también buscarán la rehabilitación y embellecimiento de la Glorieta Rotaría en la avenida Carlos Canseco.

PRONTO SE HARÁ DONACIÓN DE CINCO CAMIONES DE BOMBEROS

Por otro lado, los rotarios informaron que pronto se estará concretando la entrega de una flotilla de cinco camiones de bomberos de alta gama, con el objetivo para reforzar las acciones de los cuerpos rescatistas en Mazatlán, ya que cuentan con la mejor tecnología en el noroeste del país.

“Nos llegaron a principio de año unos camiones bomberos que, por cuestiones de nosotros se ha ido retrasando la entrega. Son camiones de lo mejor que hay en el noroeste del país, son Spartan Gladiator que también pudimos conseguir con el apoyo de la alcaldesa, entonces queremos hacer la entrega ya oficialmente”.