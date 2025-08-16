$!Busca Club Toastmaster desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Como una iniciativa que busca desarrollar de mejor manera las habilidades de comunicación y liderazgo en sus socios, el Club Toastmaster, impulsado por AG Group, celebró este sábado una nueva sesión con invitados especiales en la que se llevaron a cabo distintas actividades. La reunión de trabajo estuvo encabezada por Sonia Maribel Corona Jiménez, presidenta del Club Toastmaster AG Group; y Pedro Carrillo, vicepresidente educativo del club, quienes explicaron los objetivos de la capacitación y las ventajas que ofrece aprender a expresarse de mejor manera en el sistema educativo actual. “Comunicar no es solo hablar, es transmitir la idea a tu interlocutor. Tú creas palabras y eso es hablar, pero hacer llegar la idea a como tú quieres que llegue a tu interlocutor, eso es comunicar. Y es lo que aquí desarrollamos. No enseñamos a hablar, porque empezamos a hablar desde los 3, 4 años, sino que mostramos la manera en cómo comunicar, hacemos énfasis en eso y el liderazgo lo vamos creando también dentro de este club”, dijo Pedro Carrillo. “Trabajamos en equipo para que las cosas funcionen en este sistema educativo, el cual tiene más de 100 años creado a nivel mundial. Somos más de 300 clubes en el mundo; somos más de 400 mil socios en el mundo. Entonces tú como socio Toastmaster puedes llegar a cualquier parte del mundo donde haya clubes y puedes sesionar en el mismo”.

Las sesiones de Toastmaster se dividen en tres secciones. La primera es la de discursos preparados, en la que los socios van desarrollando la habilidad de comunicar de acuerdo al proyecto que le corresponde; es decir, discursos preparados. En la segunda sección son discursos improvisados, en los que se desarrolla la habilidad de contestar alguna pregunta o de hacer alguna actividad de manera improvisada. En tanto, la tercera parte es una de las más importantes, ya es de evaluación; en ella se evalúa el desempeño de cada uno de los socios a través del equipo evaluador, que es quien indica y desarrolla las técnicas en las que se debe mejorar, explicaron los líderes.