Busca colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, donación de un dron para sus búsquedas

Un llamado a alguna persona, empresa o institución que les done un dron que les sirva como apoyo en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, hizo la presidenta del colectivo de rastreadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández.

“Yo ando buscando un donante así que me diga sabes qué, ahí está en dron, pero un dron bueno, porque teníamos un dron muy bonito, lo ocupábamos tanto en la búsqueda y todo eso, que nos lo dieron en la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) en Culiacán, en la vicerrectoría”, continuó Arellanes Hernández.

“Nos dijeron te lo voy a dar en comodato, me vas a firmar, dentro de dos años tú lo traes porque se va hacer una auditoría y en cuanto hagan la auditoría yo te lo devuelvo, ya es un año que no me lo han devuelto, me dijeron que ellos me hablaban, que ellos me hablaban y hasta ahorita nada”.

Recordó que dicho colectivo de familias buscadoras de sus seres queridos desaparecidos contaron también con otros dos drones, pero en algunas búsquedas fueron tumbados posiblemente por delincuentes, pues los aparatos se estrellaban, uno de ellos al norte de Mazatlán.

Los drones eran manejados por personal que conoce muy bien de ello, que pertenece a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pero ahora no cuentan con ese tipo de aparatos.

Por ello reiteró el llamado a que alguien les done un dron bueno que les sirva para explorar lugares de difícil acceso en sus búsquedas antes de que entren personalmente a esos sitios.