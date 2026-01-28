Busca Cruz Roja Delegación Sinaloa en Colecta Nacional superar meta del año pasado

En la Colecta Nacional del 2026 que iniciará en marzo la Cruz Roja Mexicana Delegación Sinaloa busca superar la meta de más de 45 millones de pesos que logró el año pasado y obtener nuevamente el primer lugar a nivel nacional, dijo el delegado de dicha institución en la entidad, Carlos Bloch Artola.

Agregó que en una reunión previa que se sostendrá este jueves en la Ciudad de México se hará todo lo conducente al arranque de Colecta Nacional.

“Para el estado de Sinaloa pretendemos al menos obtener las metas que nos tracemos municipio por municipio, siempre tratando de superar la meta del año inmediatamente anterior y dicho sea de paso, lograr el primer lugar como lo hemos venido haciendo año con año a nivel nacional”, añadió Bloch Artola en entrevista este miércoles.

“Cuarenta y cinco millones y fracción (fue lo que se recabó el año pasado) y estamos ahorita en el planteamiento de cuánto pudiéramos aumentar, al menos un peso más”.

Precisó que desde la Delegación estatal se mide el esfuerzo de cada municipio y el resultado final, cada municipio tiene sus situaciones, sus economías muy particulares.

“No debemos dejar de lado que en su gran mayoría de agricultura, no había agua, fue un año muy difícil, sin embargo, el esfuerzo de toda la familia de Cruz Roja en Sinaloa logró el resultado”, añadió.

También llamó a la población para que cuando vea que la institución está haciendo algún tipo de actividad a lo largo y ancho del estado se sumen a ayudar, siempre hay manera, por mucho o por poco que sea todo suma, inclusive el tiempo de ayudar es benéfico para la institución.

“Si no pueden ayudar económicamente ayudar con su tiempo, dedicando algunas horas del día también suma, Cruz Roja tiene un sin fin de actividades, no es meramente nada más el servicio de ambulancias”, recalcó Bloch Artola.

Con referencia a la crisis de violencia que se vive en la entidad dijo que la Cruz Roja Mexicana no ha dejado de brindar el servicio y desde el interior de esa institución se han estado desarrollando protocolos de acceso más seguro porque es una situación que no se conocía que podía soltarse de esa manera por decirlo de alguna manera, al igual que pasó con la pandemia del covid.

“Entonces tienes que ir mejorando tus protocolos de acceso más seguro precisamente para seguir brindando el servicio, específicamente en ello no hemos dejado de brindar el servicio porque tres de nuestros siete principios fundamentales que son imparcialidad, neutralidad y humanidad no nos permiten decir yo ya no quiero brindar el servicio, la ciudadanía tampoco tiene la culpa”, reiteró el Delegado en Sinaloa de esa institución.