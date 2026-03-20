$!Busca Dylan crear conciencia sobre el cuidado de las aves en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dentro de las actividades del Equinoccio de Primavera Mazatlán 2026, celebrado este viernes, el pequeño Dylan Holbein Crespo Fonseca destacó entre los participantes al promover la importancia del cuidado de las aves y la preservación de su ecosistema en el puerto.

Como parte de los stands instalados durante el evento, Dylan presentó una exposición integrada por artículos, fotografías y folletos informativos, en los que brindó detalles sobre especies protegidas, su hábitat y los riesgos que enfrentan en la vida silvestre.

Durante su participación, el también Síndico Procurador del Cabildo Infantil compartió su pasión por las aves, así como las brigadas de monitoreo que ha realizado en campos abiertos, destacando su compromiso con la conservación de especies en la ciudad.