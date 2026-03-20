$!Busca Dylan crear conciencia sobre el cuidado de las aves en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dentro de las actividades del Equinoccio de Primavera Mazatlán 2026, celebrado este viernes, el pequeño Dylan Holbein Crespo Fonseca destacó entre los participantes al promover la importancia del cuidado de las aves y la preservación de su ecosistema en el puerto.
Como parte de los stands instalados durante el evento, Dylan presentó una exposición integrada por artículos, fotografías y folletos informativos, en los que brindó detalles sobre especies protegidas, su hábitat y los riesgos que enfrentan en la vida silvestre.
Durante su participación, el también Síndico Procurador del Cabildo Infantil compartió su pasión por las aves, así como las brigadas de monitoreo que ha realizado en campos abiertos, destacando su compromiso con la conservación de especies en la ciudad.
Además, dio a conocer su nuevo proyecto titulado “Aves vs. Aceite”, enfocado en combatir la contaminación marina por residuos de aceite, un problema que afecta directamente a diversas especies tanto marinas como de espacios silvestres.
“Este proyecto se hizo con brigadas de monitoreo para combatir la contaminación que hay. Son proyectos que ya había hecho y porque me gustan mucho las aves. Lo que buscamos es reafirmar la concientización sobre el cuidado de estas especies”, expresó Dylan.
Asimismo, hizo un llamado a la niñez a perseguir sus sueños y trabajar en iniciativas que contribuyan al cuidado de los ecosistemas y la protección de los animales, resaltando que la participación ciudadana es clave para generar un cambio positivo en el entorno.
Al igual que otros proyectos en el Equinoccio, la iniciativa de Dylan estuvo dirigida principalmente a niños y jóvenes, a quienes invitó a involucrarse en la protección del medio ambiente desde sus hogares y en programas como el de “Guardianes del Medio Ambiente”.