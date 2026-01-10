Busca el Instituto de Cultura reducir contaminación por confeti metálico y pirotecnia durante el Carnaval de Mazatlán

Con la finalidad de reducir el impacto ambiental que generan los eventos masivos en el puerto, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán anunció la implementación de medidas orientadas a disminuir la contaminación durante el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, particularmente en lo relacionado al uso de confeti metálico y fuegos artificiales.

El director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, expresó que una de las principales acciones para el cuidado del medio ambiente, sobre todo en la zona de playas, será el desalentar el uso de confeti metálico en desfiles, coronaciones y demás actividades de la máxima fiesta del puerto.

García Osuna explicó que se tomó esta decisión debido a los residuos que este material deja en playas y espacios públicos, así como los efectos nocivos que su degradación provoca en el ecosistema marino.

“Se ha hablado sobre cómo quedan los residuos de confeti metálico y el efecto tan nocivo que tienen al degradarse, por lo que tenemos una campaña con patrocinadores y carrocistas para evitar el uso de confeti metálico durante el Carnaval”, comentó.

“En los próximos días, vamos a dar una rueda de prensa junto a Ecología para sensibilizar a la comunidad sobre este tema”, agregó.

En este mismo sentido, el titular de Cultura también mencionó que se estarán realizando ajustes en los espectáculos de pirotecnia, sobre todo en el tradicional Combate Naval, mediante la incorporación de elementos menos contaminantes.

“La buena noticia es que cada vez se están usando elementos menos contaminantes cuando se maneja la pirotécnica y este año, estamos haciendo cambios en el Combate Naval por responsabilidad social, agregando elementos que nos dan mayor seguridad y cuidado del ambiente”, expresó.

“Cuidar el ambiente también es pensar en lo que llega al mar y en lo que finalmente terminamos consumiendo”, añadió.

Con estas modificaciones, el Instituto de Cultura busca disminuir la cantidad de residuos que llegan al mar y la fauna, sin afectar el carácter simbólico y festivo de los eventos, apostando por alternativas más responsables y acordes con los tiempos actuales.

García Osuna externó que estas acciones forman parte de una visión integral del Carnaval, que no solo privilegia el espectáculo, sino que también la educación y la responsabilidad social, al ser el cuidado al medio ambiente una tarea compartida, por lo que el Carnaval representa una oportunidad para promover prácticas más conscientes entre la ciudadanía y los visitantes.

“Cultura es lo que permitimos y cultura es lo que se repite. Aún en una tradición de juego y belleza, podemos educar y yo creo que la educación mueve el mundo, y eso es lo que pretendemos en este momento”, declaró.

De esta forma, el funcionario adelantó que, en coordinación con la Dirección de Ecología, se reforzarán las campañas de sensibilización para informar a la población sobre los efectos de los materiales contaminantes y la importancia de adoptar conductas responsables durante las celebraciones.