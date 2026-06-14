$!Busca Enlace Rural llevar actividades recreativas y campañas de salud a las sindicaturas de Mazatlán

“En la Dirección de Evaluación y Enlace tenemos el programa de integración con la comunidad; en este caso nos hemos estado dirigiendo en la primera etapa a niños y jóvenes a través de campañas de salud mental, así como pláticas de valores en las comunidades”, explicó González Peraza.

Valeria Guadalupe González, titular de la oficina, informó que estas acciones forman parte del programa del programa de Integración con la Comunidad, con el cual se han implementado campañas enfocadas en la salud mental, así como pláticas sobre valores enfocadas a la juventud de la zona rural.

MAZATLÁN._ Con el objetivo de brindar espacios de crecimiento a niños y jóvenes de las comunidades, la Dirección de Evaluación y Enlace Rural de Mazatlán alista varias actividades recreativas, deportivas y campañas de salud de cara al próximo periodo vacacional en distintas sindicaturas del municipio.

De cara a las vacaciones de verano, adelantó que ya se trabaja en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte para organizar eventos deportivos que permitan mantener ocupados a los menores y adolescentes durante el largo receso escolar.

“Ahora en este verano estamos proponiendo hacer eventos deportivos; entonces ya nos estamos coordinando con el IMDEM para trabajar en estas comunidades con los niños y los jóvenes en el siguiente periodo vacacional, que es muy largo. Yo creo que es importante mantener ocupados a la niñez de la población rural en este tipo de actividades”, dijo.

Como parte del mismo programa, señaló que también se realizan jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos con la participación de los propios habitantes, indicando que próximamente se llevará a cabo en la comunidad de Potrero de Carrasco una labor de arborización.

“Vamos a empezar con toda la entrada principal, con arborización y algunas plantas de ornato. Vamos a seguir con la pintura del arco y esas son las actividades que hacemos; principalmente es integrarnos con la comunidad y hacer que ellos participen con el gobierno”.

La funcionaria destacó que estos esfuerzos se realizan de manera coordinada con distintas dependencias municipales, dependiendo de las necesidades de cada localidad, entre ellas Ecología y el IMDEM, quienes apoyan en la rehabilitación de espacios como estadios y áreas deportivas, tal como se hizo en una cancha de la Escuela Telesecundaria de El Recreo.

En cuanto a la detección de problemáticas sociales, la directora reveló que trabajadores sociales han identificado dos casos de menores con comportamientos que ameritaron atención especializada, por lo que fueron canalizados a las instancias correspondientes del Sistema DIF.

“Ha habido dos casos que los trabajadores sociales han visto en niños en cuestiones de comportamiento extraños, que los canalizamos a las áreas correspondientes. En este caso, DIF está colaborando también. Sabemos que en la zona rural los temas son diversos y nosotros nos encargamos de canalizarlos, pero les damos un seguimiento puntual”.

En tanto, comentó que la respuesta de las comunidades ha sido positiva, por lo que la próxima semana estarán buscando tener un acercamiento con Servicios Regionales para convocar a los padres de familia y que ellos también puedan recibir capacitaciones sobre valores morales.