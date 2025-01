$!Busca familia apoyo para tratamiento del niño Juan Enrique

“El apoyo que estamos pidiendo es de medicamentos para el niño y una neuróloga para que lo vea. (Hace un año) le hicieron una resonancia y lo de la cabeza (electroencefalograma) y esa es la que ocupa otra vez”, dijo.

Vallejo Sánchez comentó que la primera vez que se le realizó este procedimiento, el Sistema DIF de Mazatlán le brindó el apoyo para cubrir los costos que fueron poco más de 3 mil pesos, sin embargo en esta ocasión no han tenido respuesta de la institución.

“El DIF vino ayer, nos hizo un censo económico y nos trajeron dos cartones de despensa. Ahorita no me han hablado, que va a pasar, pero si me interesa mucho si nos pueden apoyar”.

La abuela del pequeño destacó que se le ha llevado al Hospital General para buscar atención donde se le ha brindado medicamento controlado pero al no contar con un neurólogo, la instancia le requiere solicitar uno por fuera.

“Lo llevamos aquí y nos dicen que tenemos que pagar por fuera un neurólogo y no tenemos. Queremos saber por qué (se convulsiona), para eso es el estudio. El neurólogo es el que le checa y sabe qué tanto tratamiento se le puede dar”.