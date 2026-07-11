Busca FGE mejorar estrategias para combatir incidentes violentos cometidos por motociclistas

Luego del incremento de ataques armados cometidos por personas que se desplazan en motocicletas, la Fiscalía General del Estado tendría como prioridad dentro de las mesas de seguridad, mejorar la estrategia y coordinar acciones con corporaciones federales, estatales y municipales para combatir este tipo de incidentes.

Isaac Aguayo, Vicefiscal Regional de la Zona Sur, reconoció que el uso de motocicletas representa una ventaja para quienes cometen agresiones directas, debido a la facilidad con la que pueden escapar y tratar de evadir a la justicia; razón por lo que se mantienen alertas en todo momento.

“Es un tema que tenemos focalizado en las reuniones de trabajo de la mesa de seguridad que tenemos. Se han implementado estrategias desde incluso niveles federales que tienen en la mira esta situación. La estadística de robo de vehículos y de motocicletas también es un tema que todos los días visualizamos”, dijo Aguayo Roacho.

“Ciertamente el uso de estos vehículos, el uso de motocicletas, de cierta forma facilita el que puedan huir, que puedan desplazarse y procurarse impunidad, que es lo que hacen. Pero sí es un tema que nos ocupa, que nos mantiene vigilantes de esas circunstancias y estamos buscando hacerle frente”.

El Vicefiscal detalló que diariamente se analiza la incidencia delictiva para identificar las colonias y puntos donde ocurren agresiones con armas de fuego o el robo de vehículos, lo cual permite reforzar la presencia policial y obtener información que fortalezca las investigaciones.

“Se revisa la incidencia delictiva todos los días, además de los puntos donde se llevan a cabo eventos de agresiones con armas de fuego o bien robo de estos vehículos. Entonces se focaliza y se acude al lugar, se obtiene también información para fortalecer las investigaciones”.

“Todos los días se detienen prácticamente personas que poseen o transitan a bordo de vehículos robados. Entonces esas detenciones nos permiten a nosotros investigar a estas personas que traen estos vehículos. Diario se aseguran los vehículos robados por todas las instancias, incluyendo la Marina, Defensa, la SSPC, la Estatal y Policía de Investigación”.

Como resultado de estas acciones, Aguayo Roacho informó que durante los últimos meses del año las autoridades han logrado recuperar, en promedio, entre cuatro y cinco vehículos con reporte de robo cada día; una cifra que incluye automóviles y motocicletas.