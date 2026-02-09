Busca Gobierno blindar Mazatlán con ‘anillos de seguridad’ en zona turística, rural y colonias durante el Carnaval

Con el objetivo de mantener blindados todos los rincones del municipio durante la celebración del Carnaval de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez indicó que el operativo de vigilancia contará con “anillos de seguridad” que abarcarán la zona turística, la zona rural y las colonias del puerto.

Recordó que serán más de 3 mil elementos de distintas corporaciones policiales y rescatistas, los que estarán resguardando el Carnaval de Mazatlán del 12 al 17 de febrero, ya que la intención es no dejar ningún perímetro sin vigilancia durante las 24 horas del día, en efecto de garantizar una fiesta con saldo blanco.

”Tenemos un operativo especial de Carnaval de Mazatlán con más de 3 mil elementos de los tres niveles de Gobierno. Estos se encuentran en diversos perímetros de la ciudad y tenemos los que le llaman ‘anillos de seguridad’ en la zona urbana, en la zona rural y en la zona turística, con elementos de seguridad de Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Policía Estatal, Ejército, Marina, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y todos los cuerpos de auxilio”, dijo.

A pesar de los últimos acontecimientos de inseguridad que ha vivido la ciudad, la Presidenta Municipal señaló que buscan garantizar el orden con operativos de revisión a motocicletas, búsquedas y el control de la vigilancia durante los eventos masivos como conciertos, que se estarán celebran dentro de unos días.

”Se están pesando sobre todo en los lugares donde van a ser los eventos masivos. Los más de 3 mil elementos en acción, ya se encuentran ahora mismo atendiendo toda la ciudad, sin descuidar las colonias y la zona rural. Además algo importante de mencionarles tenemos un operativo también de motocicletas, tenemos el operativo de búsqueda y todo lo que normalmente se hace en cuanto a seguridad de la ciudad”.



Prevén que ocupación hotelera esté en 90%

La Alcaldesa de Mazatlán informó que la ocupación hotelera estimada para las fechas de Carnaval ronda ya en el 90 por ciento según información de la Sectur, por lo que no descarta que puedan llegar a una ocupación llena en la ciudad, beneficiando así a la distintos sectores de trabajo.

”A pocos días ya decía la Secretaria de Turismo del Estado que la proyección era entre un 87 por ciento, pero ya lo rebasó a un 90 por ciento de ocupación hotelera que tendremos para estas fechas. Eso la verdad que es muy buena ocupación; sabemos que los últimos días hay mucha gente que se viene de último minuto y que puede todavía aumentar aún más la afluencia turística que tengamos en estos días de Carnaval”, compartió Palacios Domínguez.