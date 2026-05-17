Busca Gobierno de Mazatlán adquirir 4 camiones de basura para reforzar rutas de recolección

MAZATLÁN.- Con el objetivo de mejorar los servicios de recolección de desechos, el Gobierno de Mazatlán trabaja en la adquisición de cuatro nuevos camiones de basura que vendrán a reforzar las más de 60 rutas con las que ya se cuentan.

Lo anterior fue confirmado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien explicó que solo están esperando el fallo para la licitación y así poder entregar los vehículos a la Dirección de Servicios Públicos, que se encarga de mantener aseada la ciudad.

“Tenemos ahorita la intención de adquirir más camiones justamente para fortalecer la recolección de basura en todas las colonias de nuestro Mazatlán. En este caso, son cuatro vehículos los que está por salir el fallo para la adquisición”, indicó.

“Tenemos 46 rutas diurnas, 20 nocturnas, y esto viene a fortalecer la recolección de basura, que es un tema que también nos interesa mucho porque queremos seguir manteniendo un Mazatlán limpio y ordenado”.

Asimismo, la Alcaldesa comentó que estas acciones buscan reforzar la concientización sobre el manejo de la basura, ya que muchas personas no sacan sus desperdicios en los días que pasa el servicio, ocasionando que a veces se acumule en una zona y genere contaminación en el ambiente.

“Queremos que siempre haya una buena recolección; que pasen los camiones cuando tengan que pasar y también alentamos a la población a hacer conciencia sobre sacar la basura los días que corresponde. Eso nos ayuda muchísimo para poder mantener un Mazatlán limpio y ordenado”.

En junio del año pasado, el Gobierno municipal hizo la entrega de cinco camiones recolectores de basura a Servicios Públicos, bajo una inversión de 20 millones de pesos; por lo que de aprobarse estas cuatro unidades, serán ya nuevos los adquiridos por la actual administración.