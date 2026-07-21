Busca Gobierno de Mazatlán apoyo del Gobierno de Sinaloa para pago de quinquenios de Seguridad

El Ayuntamiento de Mazatlán gestionará ante el Gobierno del Estado recursos para el pago de quinquenios a policías en activo, así como jubilados y pensionados y viudas de policías, informó la ex comandante de la Policía Municipal jubilada, Patricia Castro Lizárraga.

“Tuvimos una reunión con el Secretario del Ayuntamiento y se apersonó la Presidenta Municipal, el acuerdo al que llegamos es que ellos están buscando una reunión con el Gobierno del Estado para ver lo de las finanzas para poder hacer realidad el pago de los quinquenios”, agregó.

“El asunto de los quinquenios es que nosotros ya los ganábamos, pero en la administración de Higuera (del Alcalde Alejandro Higuera Osuna) los desaparecieron, entonces estamos buscando que nos lo paguen a todos los que tenemos ese derecho”.

Tras la reunión de una comitiva de las y los demandantes de dicho pago con el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez y la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, Castro Lizárraga añadió que hay disposición de pagar por parte del Ayuntamiento, pero tiene que buscar el apoyo financiero del Gobierno estatal para ello.

“Para mí es satisfactorio (esa disposición de querer hacer el pago) porque todos los trámites son lentos, las afectaciones son rápidas, pero los trámites para recuperarlas son lentos y desde mi punto de vista y mirando que hay disponibilidad pues hay que tener paciencia, esperar un poquito, esperar que se haga la reunión y que se haga la gestión y ver cuánto irán a solar ellos, sabrán cuánto dinero se necesita para que se pueda pagar”.

Aunque dijo no tener aún la cantidad de dinero que se requiere para hacer el pago y cuánto le corresponde a cada elemento o viuda de policía que no se le ha cumplido con este pago desde hace varios años, manifestó que depende del salario que perciben y el tiempo que tienen que no les han entregado este pago que se los deben dar cada cinco años.

“Nosotros estamos reunidos ahorita un grupo, somos 352, entre ellos están tránsitos y están las viudas, hay activos también, hay activos y hay jubilados”, precisó la ex comandante Castro Lizárraga tras salir de la reunión, previo a la cual la comitiva fue acompañada por decenas de personas que demandan dicho pago.