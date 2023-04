Para el actual Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, el que se haga justicia en el proceso contra el ex Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, es que se devuelvan a la Comuna los 60 millones de pesos que dio como anticipo en el contrato por 400.8 millones de pesos por la adquisición de 2 mil 139 luminarias a la empresa Azteca Lighting.

“Aquí la justicia tiene que ver con que se resarza el daño, es decir, con que se reintegre ese recurso, que es lo que estamos buscando, que es lo que estamos solicitando, porque ese recurso le hace mucha falta a las colonias, le hace mucha falta al servicio público, le hace mucha falta a lo que se requiere en el día a día”, dijo González Zataráin.

“Y eso en gran medida es parte de lo que tiene que ver con hacer justicia, que se regrese ese recurso, ese recurso que hoy lo tiene una empresa, pero que finalmente una mala decisión llevó a eso”, informó.

Lo anterior lo manifestó la mañana de este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación, día en que “El Químico” Benítez Torres se presentó ante el Juez en el Centro de Justicia Zona Centro, en Culiacán, para la audiencia inicial donde se le señala como probable responsable de ejercicio indebido de la función pública junto con otros funcionarios de su administración municipal.

En esta nueva audiencia pospuesta el 10 de marzo pasado, su defensa logró otra prórroga para el 28 de abril, a las 10:00 horas, argumentando que recibió de último momento un nuevo tomo con casi mil hojas en este caso en contra de Benítez Torres.

Ahí la defensa también solicitó que el caso se continúe en la Sede de la Región Sur del Estado, ubicada en Mazatlán, por ser en este lugar donde corresponden los hechos y el juez competente.

En la entrevista, el actual Alcalde González Zataráin, dijo que para las audiencias del 12 y 13 del presente mes no acudiría ninguno de los funcionarios municipales en funciones, quien se sabe que iba era el ex Alcalde y el ex tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga.

De acuerdo con lo que se informó en su momento, el contrato por 400.8 millones de pesos por adjudicación directa para la compra de las 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting fue cancelado, pero la Comuna dio un anticipo de 60 millones de pesos a la empresa, suma que ahora busca recuperar por la vía jurídica.