$!Busca Gobierno de Mazatlán tener el primer Carnaval con el menor impacto ambiental posible

Con el fin de evitar cualquier contaminación en la zona de mar, el Gobierno de Mazatlán buscará tener el primer Carnaval con el menor impacto ambiental posible, utilizando materiales ecológicos durante las diferentes actividades de la fiesta; así lo informó Ángel García, titular de Operadora y Administradora de Playas.
Señaló que por indicaciones de la Alcaldesa Estrella Palacios, para esta edición le dirán adiós al confeti metálico, un material que tarda mucho en degradarse y suele generar problemas en los mares. Es por eso que los carros alegórico y las comparsas solo podrán utilizar confeti tradicional de papel.
“Lo más importante es que por instrucciones de la Presidenta Municipal, por vez primera tendremos el Carnaval con menor impacto ambiental. Ella dio instrucciones a Cultura para que todas las reinas no usaran o no usen confeti metálico durante sus actividades e igual durante el desfile”, dijo García Contreras.
“El confeti metálico de hecho fue un señalamiento que nos hicieron en las auditorías, sobre todo en Avenida del Mar, porque ese confeti puede tardar en degradarse años, entonces; como sube la marea durante todo el año, lo estaban metiendo y sacando al mar, mientras que el confeti de papel ya se va a degradar mucho más rápido”.
En tanto, el tema de los fuegos artificiales durante los eventos también sufrirá cambios, ya que solo se va a utilizar pirotecnia ecológica a base de materiales como el cartón y la madera; dejando de lado el plástico y otros elementos que terminan en la arena o por toda la banqueta del paseo costero.
“La otra es que también se va a usar pirotecnia ecológica; es decir, ya será de cartón y no de plástico, sino madera. Lo que se ve como confeti son granos de un vegetal, que nos permite recolectarlo prácticamente todo cuando pase la actividad. Entonces, va a ser el Carnaval más ecológico que hayamos tenido por la decisión de la Presidenta Municipal”
Asimismo, recordó que una vez más acudirán a la zona de Olas Altas el domingo de Carnaval por la mañana, buscando limpiar todos los residuos y basura regada tras los eventos de Combate Naval y Quema del Mal Humor de una noche antes, donde se aglomera mucha gente local y foránea.
“Desde el año pasado nosotros a las 6 de la mañana convocamos precisamente a todos los prestadores de servicio social y las organizaciones, a realizar la limpieza desde el área de Olas Altas. Y para esta ocasión también se va a sumar el personal de Cultura”.
Indicó que después de cada actividad del Carnaval, la gente de Operadora de Playas se va a encargar de hacer limpieza en los litorales del puerto como lo hacen cada semana; mientras que el personal de Servicios Públicos hará la propio en la zona del malecón, que es la más transitadas por los desfiles de domingo y martes.