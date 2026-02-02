$!Busca Gobierno de Mazatlán tener el primer Carnaval con el menor impacto ambiental posible

Con el fin de evitar cualquier contaminación en la zona de mar, el Gobierno de Mazatlán buscará tener el primer Carnaval con el menor impacto ambiental posible, utilizando materiales ecológicos durante las diferentes actividades de la fiesta; así lo informó Ángel García, titular de Operadora y Administradora de Playas.

Señaló que por indicaciones de la Alcaldesa Estrella Palacios, para esta edición le dirán adiós al confeti metálico, un material que tarda mucho en degradarse y suele generar problemas en los mares. Es por eso que los carros alegórico y las comparsas solo podrán utilizar confeti tradicional de papel.

“Lo más importante es que por instrucciones de la Presidenta Municipal, por vez primera tendremos el Carnaval con menor impacto ambiental. Ella dio instrucciones a Cultura para que todas las reinas no usaran o no usen confeti metálico durante sus actividades e igual durante el desfile”, dijo García Contreras.

“El confeti metálico de hecho fue un señalamiento que nos hicieron en las auditorías, sobre todo en Avenida del Mar, porque ese confeti puede tardar en degradarse años, entonces; como sube la marea durante todo el año, lo estaban metiendo y sacando al mar, mientras que el confeti de papel ya se va a degradar mucho más rápido”.