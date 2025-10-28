Busca Gran Acuario Mazatlán acuerdo con Ayuntamiento para saldar millonario adeudo

MAZATLÁN._ En un proceso de negociación se encuentra el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés con el Ayuntamiento de Mazatlán, con el afán de poder resolver el adeudo que arrastra desde marzo del 2024, que asciende a una cantidad mayor a los 46 millones de pesos.

Así lo dio a conocer el director general del recinto, Rafael Lizárraga Favela, quien destacó que esta deuda, derivada del contrato de arrendamiento del inmueble que anteriormente ocupaba el Acuario Mazatlán, se está atendiendo de manera constante.

Lizárraga Favela señaló que ha sido a través de reuniones con distintas dependencias municipales, entre ellas la Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento, que se ha buscado encontrar una solución viable tanto para la institución como para la actual administración local.

“Hemos estado trabajando en reuniones para resolver este asunto. Ya presentamos varias propuestas, incluso de pago en plazos, y esperamos que en los próximos días podamos dar una respuesta muy específica”, comentó Lizárraga Favela.

El director del Gran Acuario Mazatlán precisó que hasta el momento no se ha solicitado la condonación total de la deuda, ya que las propuestas han girado en torno a esquemas de pago que permitan cumplir con la obligación sin comprometer la operación del nuevo acuario.

Asimismo, mencionó que este adeudo es ajeno al contrato de concesión mediante el cual opera el actual acuario, tratándose de un compromiso exclusivamente relacionado con el arrendamiento de las instalaciones del antiguo acuario, donde se encontraban áreas emblemáticas como el Pingüiniario, espacio de Lobos Marinos y el Aviario.

“Este caso es algo fuera del tema de la concesión. El contrato de arrendamiento de las instalaciones del antiguo acuario es un asunto aparte, que desde hace un año hemos estado revisando debido a la situación financiera que derivó de la crisis”, expresó.

Lizárraga Favela destacó que a pesar de esta situación, el Gran Acuario Mazatlán ha cumplido puntualmente en todas las obligaciones derivadas del esquema de concesión, entre ellas el pago del 4 por ciento de taquilla que corresponde al Ayuntamiento, así como las nóminas de jubilados y liquidaciones del personal que laboraba en el antiguo acuario.

“Nos hemos apegado a todos los compromisos establecidos. El acuario no ha dejado de cumplir con ninguna de las responsabilidades que le corresponden en materia de concesión”, declaró.

Finalmente, el director sostuvo que el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés mantiene una postura abierta y colaborativa con el gobierno municipal, confiando en que en los próximos días se alcance un acuerdo definitivo que permita regularizar la situación y continuar fortaleciendo su operación.