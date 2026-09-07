Busca Jumapam restablecer línea de agua potable para Villa Unión

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán busca restablecer la línea de agua potable sobre el puente del Río Presidio hacia Villa Unión que colapsó durante las primeras lluvias fuertes de la temporada cuando pasaba debajo del cauce de ese cuerpo de agua..

Por ello actualmente a los cerca de 20 mil habitantes de esa sindicatura y comunidades aledañas se les abastece de agua potable con la operación de dos pozos y por medio de pipas a las familias que radican en las partes más altas, dijo el gerente de Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo.

“Se trabaja siempre en restablecer la línea y tenemos funcionando dos pozos, ahí también estamos buscando ampliar la cobertura de esos pozos para cuando sucedan algunas situaciones como las que se viven cuando llueve tengamos varias opciones”, añadió.

“Claro que siempre lo que estamos buscando es que se resuelva de manera definitiva, pero tenemos que trabajar en el plan de contingencias y tenemos que trabajar en el proyecto definitivo”.

Dijo que el tener en operaciones dos pozos significa estarlos aforando, pagar recibo de luz por el uso de las bombas, pero si se restablece la línea por el puente del Río Presidio permitirá por gravedad llevar el agua potable de la Planta Tratadora de Los Horcones a la Sindicatura de Villa Unión, lo que ayudaría bastante.

“Es lo que estamos ahí viendo con ellos (con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) cómo sería esa línea, por dónde, es un tubo de acero, el beneficio sería para todo Villa Unión y los poblados ahí, estamos hablando de unos 20 mil habitantes más o menos, en qué beneficiaría, pues en el suministro de agua”, continuó.

“A nosotros también nos beneficia porque dejaríamos de usar el bombeo... una vez que se defina y nos autoricen el proyecto (veríamos) el recurso, hay mucho interés por parte de los tres niveles de gobierno en que esto se resuelva”.

Precisó que se trata de aproximadamente un kilómetro de longitud de tubería de acero de unos 32 a 36 pulgadas, pasarlo por el puente del Río Presidio y ver los complementos para sostener la estructura del tubo.

Actualmente en las partes altas de la Sindicatura de Villa Unión se está llevando agua en pipas, sobre todo en la comunidad de Caleritas, que es la zona más castigada por el estiaje y como está retirado y es zona alta no alcanza a llegar el bombero, por lo que se lleva el líquido en pipas a 25 a 30 viviendas, dio a conocer.